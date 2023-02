Meccanici, tubisti  e informatici  sono merce rara 

Per cavalcare la rivoluzione di Baccasara, a Tortolì, favorire lo sviluppo dell’industria nautica e sostenere quella metalmeccanica, le aziende insediate hanno bisogno di figure professionali specializzate, ma faticano a trovare forza lavoro qualificata. Nella zona industriale c’è un’alta richiesta di professionalità con competenze meccaniche, elettriche, elettroniche e informatiche, oppure di saldatori, meccanici, carpentieri, tubisti, falegnami, carrozzieri e resinatori, e la carenza di queste figure riguarda diversi settori, come l’industria della nautica che da queste parti è in forte espansione. Di corsi di formazione professionale promossi dalla Regione neanche l’ombra. Eventualmente il salvagente per aspiranti lavoratori lo lancerebbero le agenzie di formazione. «Ma tutto è subordinato a un business plan», precisa subito Rocco Meloni, al vertice dell’agenzia formativa Faros di Tortolì.

Formazione chimera

In pratica le aziende insediate dovrebbero elaborare un business plan con cui comunicano il fabbisogno di personale e dopodiché il potenziale lavoratore investe su sé stesso mettendo mano ai suoi risparmi per frequentare il corso. Ad Arbatax Saipem ha appena richiesto il rinnovo delle concessioni fino al 2036 annunciando nuove commesse, mentre nell’ex edificio che fu del Gruppo Abbate si è insediata la Polo Nautico Viareggio. «Non servono più semplici operai ma persone qualificate», ha avvertito Franco Ammendola, presidente del Consorzio industriale. È la testimonianza di Riccardo Mulas, titolare del cantiere nautico Ogliastra yacht service, a confermare che le aziende vorrebbero assumere ma sul posto non trovano risorse umane: «Noi avremmo bisogno di almeno cinque persone qualificate, ma qui in Ogliastra non si trovano. Cerchiamo soprattutto elettricisti e meccanici, ma si presentano solo persone senza qualifica. Sarebbe opportuno ripristinare le scuole professionali, che un tempo formavano manodopera specializzata».

Il sindacato

A primavera la Cisl sdogana lo sportello Ial, l’agenzia formativa che avrà sede a Lanusei e Tortolì. Michele Muggianu, segretario della Cisl Ogliastra, spiega: «Saremo in prima linea nel promuovere e realizzare gli interventi finalizzati a inserire o reinserire le persone nel mercato del lavoro, sulla base delle reali necessità delle imprese. È fondamentale aumentare i tassi di attività e occupazione, con particolare attenzione ai giovani, alle donne, ai lavoratori over 55, agli immigrati. Nelle prossime settimane inaugureremo i nuovi sportelli dello Ial. Saremo in campo per dare una mano ai tanti che hanno perso il lavoro e a chi non lo ha mai trovato o desidera cambiarlo».