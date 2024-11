Meana Sardo punta sui ragazzi. E Carola Puddu insegna 

Viaggio sul filo delle storie e delle emozioni con la Stagione di Prosa 2024-2025 organizzata dal CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna al Teatro San Bartolomeo di Meana Sardo.

Nel cuore della Sardegna un ricco carnet di eventi e iniziative nel segno dell'arte e della cultura: la stagione teatrale di Meana Sardo raddoppia grazie al contributo straordinario della Legge Regionale 13 del 18 settembre 2024 per incentivare la diffusione della cultura in tutto il territorio attraverso il coinvolgimento del pubblico dei paesi limitrofi.

«Il teatro a Meana è diventato un punto di riferimento importante in tutti questi anni favorendo relazioni e coesione tra diverse fasce della popolazione», sottolinea Milena Pisu, assessore allo Spettacolo del Comune. «Con questo progetto vorremmo principalmente che tra i giovani si sviluppasse la consapevolezza che partecipare al teatro può essere un’opportunità di crescita culturale. Attraverso le attività proposte è possibile affrontare temi sociali, etici o ambientali, stimolando riflessioni e discussioni all'interno della comunità. I laboratori della fiaba consentiranno di rappresentare questioni vicine alla vita quotidiana degli abitanti, contribuendo alla crescita di una coscienza collettiva».

Una programmazione interessante e ricca di novità, con una Stagione di Teatro Ragazzi con il coinvolgimento delle scuole, un Atelier sulla Fiaba in forma di residenza artistica rivolto alla comunità e “Danzando con le Stelle”, una lezione-spettacolo in compagnia di Carola Puddu e 9 titoli in cartellone tra dicembre e aprile con protagonisti del calibro di Giuseppe Cederna, Daniele Pecci, Rosita Celentano e Attilio Fontana con Stefano Artissunch, la pluripremiata Silvia Gallerano e la comica Debora Villa.

«Il programma di questa stagione è stato pensato con ancora più cura per poter intervenire con convinzione nella diffusione della cultura in tutto il territorio di Meana», dichiara Valeria Ciabattoni, direttrice artistica del CeDAC Sardegna. Quest'anno per rendere il teatro più accessibile e facilmente raggiungibile, come punto di riferimento per tutto il territorio, ci sarà inoltre la possibilità di usufruire di un bus navetta che unirà i paesi vicini.

