Meana, Lula e Orotelli aprono le Cortes 

Dopo il rinvio di Lollove e il successo di Orani e Dorgali, Autunno in Barbagia fa tappa a Meana Sardo, Orotelli e Lula.Grande il lavoro di associazioni e volontari, in prima linea per la macchina dell’accoglienza di questo weekend. Da cui filtra il tutto esaurito nelle strutture ricettive locali, al completo già da diversi giorni.

A Meana, la tappa di “Domos Antigas”, una due giorni fra eccellenze enogastronomiche, con al centro su Pane e saba, su pani pintau e le degustazioni dei vini locali. A spiccare, poi, la vestizione dell’abito tradizionale e la preparazione del formaggio, mentre in contemporanea saranno possibili le visite guidate al Nuraghe Nolza, alla chiesa di San Bartolomeo e altri luoghi di pregio.

Sul fronte parallelo, Orotelli con “Fainas de Ichinadu”. Un vero e proprio tour, fra mostre artigiane, lavorazione del pane vresa e de su pistiddu, il concerto di Piero Marras (sabato ore 20) e la sfilata dei Thurpos (domenica dalle 15).

In fase di definizione il programma della rassegna di Lula, dove le vie del centro storico accoglieranno diverse mostre, valorizzando pane, dolci e maestranze artigiane. Con l’immancabile valorizzazione del Monte Albo e dei siti circostanti il paese.

