«Mea culpa, il paese è sporco» 

«Il paese è sporco». «Il cimitero ha bisogno di una pulizia». E ancora: «L'erba nelle strade è alta». Sono soltanto alcune delle segnalazioni (e lamentele) arrivate di recente all'amministrazione di San Sperate. Il sindaco Fabrizio Madeddu risponde con una lettera aperta alla cittadinanza: un mea culpa con tanto di spiegazione sulle motivazioni che hanno portato a questo problemi.

Mea culpa

«Leggo tutti i vostri commenti e sinceramente do ragione a ciascuno di voi», ammette Madeddu. «Da mesi continuo a dire che mancano risorse e che ci sono poche entrate. Abbiamo accantonato tre milioni di euro in vista del risarcimento a una famiglia per un esproprio degli anni Ottanta. Avremmo potuto fare tante cose con questi soldi senza aumentare le tasse e senza ridurre importanti servizi per esempio in campo sociale, che richiedono sempre maggiori stanziamenti».

Sotto accusa anche i rincari dell’ultimo anno: «Gli aumenti che hanno colpito le famiglie riguardano anche il Comune. Ogni opera pubblica avviata ha richiesto maggiori stanziamenti per non bloccarle. Sopperiamo con fondi di bilancio». A proposito di bilancio, quello sansperatino non è ancora stato pubblicato, ma «abbiamo appena completato la predisposizione con circa 200mila euro di ulteriori tagli. La situazione non è delle migliori».

Il decoro

E sul decoro urbano? Madeddu spiega: «Fino allo scorso anno gli interventi di pulizia delle strade, del canale e del cimitero venivano effettuati da operai assunti tramite piani occupazione o Lavoras. Riuscivamo ad adempiere a tutte le criticità. Nel 2023 non abbiamo ricevuto un solo euro per queste assunzioni, ma abbiamo comunque partecipato a un altro bando per il 2024. Intanto tutto ricade sui tre operai in organico nel Municipio chiamati a seguire un paese intero: le strutture comunali, le scuole e tanto altro. Abbiamo un appalto in corso per il servizio rifiuti in cui abbiamo potenziato le attività di spazzamento delle strade e gli sfalci: partiremo nel 2024».

I tagli

Ma i tagli, potrebbero non essere finiti: «È giusto si sappia – prosegue Madeddu – che dobbiamo continuare ad accantonare ancora molti soldi per la vertenza degli espropri che non si è ancora chiusa: rischiamo di dover versare più dei tre milioni accantonati. Questo ci obbligherà a proseguire con tanti altri sacrifici. per implementare i servizi dovremo aumentare le entrate comunali e richiedere un sacrificio maggiore a tutti».

C'è qualche speranza? «Non siamo fermi», chiude il sindaco di San Sperate, «ci stiamo dedicando alla sistemazione delle scuole in vista della riapertura, dopo di che ci dedicheremo al decoro urbano. Abbiamo richiesto dei preventivi per un servizio di gestione del cimitero comunale. La spesa è abbastanza elevata, ma stiamo anche valutando quale sia la ricaduta di questo spesa su Imu e Irpef comunale per aumentare le entrate e per sostenere queste spese. Non abbiamo altre possibilità. Stiamo valutando».

RIPRODUZIONE RISERVATA