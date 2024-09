«Me l’hanno strappato via, non potrà conoscere il suo bimbo che nascerà»  

«Mi è stato strappato via il mio compagno, la persona con cui ho creato una famiglia e da cui aspetto un bambino»: sono le struggenti parole di Azzurra Maccioni, 23 anni, di Decimomannu, da qualche anno compagna di Alessandro Cambuca. Il 27enne di Villaspeciosa, morto domenica mattina all’ospedale Brotzu di Cagliari, poche ore dopo essere stato accoltellato al collo e al torace da uno degli amici con cui si era ritrovato in una casa ad Assemini dopo una serata di festa alla sagra di Santa Greca, era già padre di due bambine, di 7 e 2 anni. Non ha potuto avere la gioia di conoscere il suo nuovo figlio.

Coltellate all’alba

Alessandro e Azzurra Maccioni convivevano da qualche anno. Due anni fa la ragazza ha dato alla luce una splendida bambina, tanto amata e coccolata da entrambi i genitori. Un’altra bambina era nata 7 anni fa da una precedente relazione. Le due piccole e il fratellino o la sorellina che nascerà di qui a qualche mese non potranno fare conto sulla presenza del padre strappato alla vita all’età di 27 anni.

È stato lo stesso Alessandro, prima di perdere i sensi, a fare nome e cognome del suo presunto accoltellatore: ferito e sanguinante, alle 5 del mattino ha bussato alle porte delle stanze dove dormivano gli amici, nella casa di via Tuveri, per chiedere aiuto. E ha detto che ad aggredirlo era stato Fabio Concas, 25 anni, di Decimomannu: bloccato qualche ora più tardi dalle forze dell’ordine, è ora rinchiuso nel carcere di Uta in attesa di essere interrogato dal giudice per le indagini preliminari. «È ingiusto – commenta Azzurra Maccioni – che proprio un “amico” l'abbia potuto tradire in questa maniera vile. Sono distrutta, addolorata e anche arrabbiata. Si stanno perdendo i valori fondamentali, tra questi l'amicizia. Dei futili motivi, o ancora peggio un raptus, possono portare a tanto? Non è giusto. Spero almeno che il responsabile paghi per ciò che ha fatto, anche se questo non potrà restituirmi il mio Alessandro».

«Un vuoto incolmabile»

«Non si può spiegare – prosegue affranta Maccioni – come ci si sente in questi momenti. Mi mancherà infinitamente, come mancherà a tutta la sua famiglia ma soprattutto ai suoi figli. La mia vita e quella dei bambini non saranno più le stesse. Un vuoto incolmabile. Alessandro vivrà per sempre nel nostro cuore. Adesso chiedo solo di essere lasciata in pace nel mio dolore, nel rispetto mio, della famiglia e dei figli».

Appello alla solidarietà

Chi ha conosciuto Alessandro parla di un ragazzo vivace, solare e con uno sguardo dolcissimo. «Era una persona straordinaria», dichiara l’amico Francesco Bellu, 24 anni: «Sempre pronto a donare un sorriso e a essere presente per chiunque avesse bisogno. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto enorme in tutti noi».

Proprio Bellu, per aiutare la compagna dell’amico scomparso, ha lanciato una richiesta d’aiuto sui social: «In questo momento di dolore – spiega – vogliamo dare ad Alessandro l’ultimo saluto che merita. Le spese per il funerale sono significative e rappresentano un ulteriore peso per la sua famiglia, già devastata dalla perdita. Abbiamo deciso di avviare una raccolta fondi per sostenere i costi del funerale e permettere alla sua famiglia di affrontare questo difficile momento senza ulteriori preoccupazioni economiche. Ogni piccolo gesto di solidarietà farà la differenza e permetterà a tutti noi di onorare degnamente la memoria di Alessandro. Anche condividere questa raccolta sarà di grande aiuto».

