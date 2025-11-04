McTominay sbaglia e l’Eintracht ferma un Napoli sotto tono 

Napoli 0

Eintracht F. 0

Napoli (4-3-3) : Milinkovic-Savic, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez, Anguissa, Lobotka (28’ st Lang), McTominay, Politano (20’ st Neres), Hojlund, Elmas. Allenatore Conte.

Eintracht Francoforte (5-3-2) : Zetterer, Kristensen, Collins, Koch, Theate, Brown (47’ st Amenda), Gotze, Larsson (34’ st Skhiri), Chaibi (47’ st Dahoud), Burkardt, Bahoya (20’ st Knauff). Allenatore Toppmoller.

Arbitro : Pinheiro (Portogallo).

Note : ammoniti Rrahmani, Gutierrez, Zetterer.

Napoli. Un Napoli senza idee e forze non supera l’Eintracht Francoforte e rallenta ulteriormente in Champions. Finisce 0-0 con gli azzurri bloccati dall’atteggiamento tattico dei tedeschi, impegnati quasi esclusivamente a non prendere gol. Toppmoller, dopo aver incassato dieci gol nelle ultime due partite in Europa, rinuncia alla consueta spregiudicatezza tattica e schiera una difesa a cinque che in diversi momenti della gara, avvalendosi anche del contributo nei raddoppi di un centrocampista, diventa addirittura a sei. E quando il Napoli fa partire le sue trame di gioco i tedeschi schierano tutti e undici gli uomini dietro la linea della palla.

Il Napoli soffre nel trovare gli spazi giusti. Politano è costantemente raddoppiato, Elmas all’inizio sfiora anche il gol con un tiro violento respinto da Zetterer e poi subisce lo stesso trattamento del compagno. Pian piano la manovra offensiva del Napoli si attenua fino quasi a scomparire. Le cose non cambiano nel secondo tempo. L’Eintracht si difende ma mentre il Napoli non riesce a essere pericoloso al 20’ i tedeschi vanno vicinissimi al gol con Knauff il cui tiro però è centrale e Milinkovic-Savic respinge. Poi i tedeschi creano un pericolo e Gutierrez per poco non fa autogol. In contropiede l’occasione migliore capita a McTominay che dal limite conclude in maniera maldestra mandando il pallone alto. Anche Hojlund da breve distanza conclude debolmente.

Gli azzurri mostrano ancora una volta una grande difficoltà a superare difese chiuse. Poche idee, scarsa velocità e agonismo limitato. Ora Conte si trova ora in una posizione molto delicata nel girone.

