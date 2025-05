McLaren super, lontane le Ferrari 

Montmelò. Ennesima prova di forza della McLaren che conquista la prima fila del Gran Premio di Spagna. Su un circuito come quello di Montmelò capace di mettere a nudo le vere performance delle Formula 1, il leader del Mondiale Oscar Piastri si prende la quarta pole stagionale in un minuto, 11 secondi e 546 millesimi, con 209 millesimi di vantaggio sul compagno di squadra Lando Norris.

Dietro alle due Frecce d'argento McLaren ci sono la Red Bull di Max Verstappen e la Merceds di George Russell con lo stesso distacco (302 millesimi da Piastri). Terza fila per la Ferrari di Lewis Hamilton (+0.499) e per l'altra Mercedes di Kimi Antonelli (+0.565). In quarta fila un deluso Charles Leclerc con l'altra SF-25 di Maranello e Pierre Gasly con la Alpine. Quinta fila per Isack Hadjar (Racing Bulls) e per Fernando Alonso con a Aston Martin. La seconda metà dello schieramento si apre con la Williams di Alex Albon (primo eliminato al taglio del Q2), affiancato in sesta fila da Gabriel Bortoleto (Sauber). Alle loro spalle Liam Lawson con a Racing Bulls e Lance Stroll con la Aston Martin.

Ottava fila per Oliver Bearman (Haas-Ferrari) e per Nico Hulkenberg (Sauber), primo eliminato del Q3. Dalla nona fila al via Esteban Ocon (Haas-Ferrari) e il beniamino di casa (insieme ad Alonso) Carlos Sainz con la Wiliams. A chiudere la griglia di partenza l'ex rookie-prodigio Franco Colapinto (appiedato dalla sua Alpine all'uscita della corsia box) e Yuki Tsunoda, ormai ennesima vittima sacrificale di una Red Bull più che mai Verstappen-dipendente.

Oggi, la partenza del Gran Premio di Spagna è prevista per le 15 (Sky Sport).

RIPRODUZIONE RISERVATA