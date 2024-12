McLaren, il titolo in tasca 

Abu Dhabi. Parte malissimo l'ultimo assalto della Ferrari al Mondiale Costruttori. Ad Abu Dhabi, per il Gran Premio conclusivo della stagione (ore 14, Sky Sport) le speranze della “rossa” si infrangono contro la solidità dei rivali della McLaren che realizzano una doppietta nelle qualifiche. Lando Norris e Oscar Piastri si piazzano al primo e secondo posto della griglia di partenza del circuito di Yas Marina, mettendosi alle spalle un combattivo Carlos Sainz Jr. alla sua ultima gara con la scuderia di Maranello. Un 1-2 che spegne l'esuberanza dei ferraristi che sognano una rimonta. Parte addirittura ultimo Charles Leclerc: il monegasco si è visto squalificare il tempo in Q2 e è stato retrocesso di 10 posti per la sostituzione del pacchetto batteria sull'auto all'inizio delle prime libere. Un inizio di weekend disastroso.

Fiducia

Nelle comunicazioni in pista con il box Leclerc non ha nascosto delusione e frustrazione, ma è fiducioso per la gara: «L'obiettivo rimane vincere il titolo Costruttori. Ci credo quanto ci credevo ieri. Ovviamente si tratta di un target ambizioso ma sulla carta è ancora possibile e lotterò fino all'ultimo giro», ha detto. «Per quanto riguarda le qualifiche, non credo che saremmo riusciti a battere le McLaren. Tuttavia, con il mio tempo cancellato e la penalità di 10 posizioni, raggiungere questo obiettivo diventa davvero una sfida proibitiva. Il nostro passo gara è buono, anche se le McLaren sembrano più forti». Per Sainz è l'ultima gara con la Ferrari. «Quattro anni di momenti indimenticabili, celebrazioni, grandi battaglie in pista e grandi insegnamenti. Porterò sempre con me questi ricordi. Grazie Ferrari», ha scritto lo spagnolo. Leclerc per salutarlo ha indossato un casco con la scritta “Muchas gracias Carlos”.

Scontro

Intanto non si attenua lo scontro tra Max Verstappen e George Russell al punto da vedere coinvolti anche Chris Horner e Toto Wolff, i due team principal di Red Bull e Mercedes. A dare il primo “colpo” è stato Horner: «Russell è stato piuttosto isterico in quel fine settimana, e la penalità si è basata su questo. Ho avuto l'impressione che George e la Mercedes ne abbiano fatto un dramma». Parole a cui sono seguite quelle durissime di Wolff: «Se questa cosa riguarda i piloti, non voglio essere coinvolto. Però se l'altro team principal dà dell'isterico a George, per me si supera il limite. Ho passato 90” a pensarci e rispondere a quel piccolo terrier che abbaia e ha sempre qualcosa da dire».

