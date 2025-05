McLaren davanti, per la Ferrari venerdì deludente 

Imola. Terminato il mezzo giro del mondo del primo quarto di stagione, la Formula 1 è sbarcata in Europa senza portare novità, almeno al primo impatto, anche se molti team hanno portato aggiornamenti anche importanti. Le McLaren, sempre loro, hanno dominato entrambe le sessioni di prove libere del Gp dell'Emilia Romagna, con Oscar Piastri davanti a tutti (1’15”293), tallonato a 25 millesimi da Lando Norris, facendo capire che anche a Imola sarà difficile per gli altri concorrenti sia contendere la prima fila in qualifica, sia puntare alla vittoria.

Passo gara

Le Ferrari hanno ancora un po' faticato nel giro veloce: Charles Leclerc col suo sesto tempo ha ceduto quasi mezzo secondo all'australiano, mentre Lewis Hamilton, undicesimo, è rimasto a sei decimi e mezzo, accusando entrambi qualche problema in frenata. Più confortanti per le Rosse, e le decine di migliaia di loro tifosi già arrivati sul circuito del Santerno, sono stati i tempi sul long run, risultati non troppo distanti da quelli delle monoposto papaya. «Le prime prove libere sono state un po' complicate», ha detto Leclerc, «nelle seconde siamo riusciti a mettere insieme qualcosa di meglio. Il passo gara è parso discreto ma a Imola i sorpassi sono complicati e quindi dovremo concentrarci sulla performance in qualifica, al momento un nostro punto debole». Hamilton ha invece ammesso di aver avuto problemi nella seconda sessione: «Ho fatto fatica a trovare costanza di prestazione».

Le qualifiche

La sfida per le Ferrari nelle qualifiche di oggi alle 16 (Sky Sport) sarà soprattutto con le Mercedes e le Red Bull. George Russell ha ottenuto il quarto tempo, dietro a un sorprendente Pierre Gasly con l'Alpine (il più vicino alla McLaren, a 275 millesimi) e subito davanti a Max Verstappen, ma Leclerc è molto vicino a entrambi. L'altra Red Bull di Yuki Tsunoda ha chiuso ottava, mentre l'attesissimo Kimi Antonelli, sulla Mercedes, ha fatto segnare solo il 18° tempo, anche per un errore di guida nel time attack che l'ha relegato ad oltre un secondo da Piastri. Il 18enne ha ammesso l'errore ma ha anche detto che sa «dove migliorare perché bisogna mettere a posto la qualifica. Nel long run, invece, il passo sembrava buono».

