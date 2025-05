McLaren davanti nelle prove a Montmelò Hamilton-shock: «La Ferrari è inguidabile» 

Una McLaren sempre dominante e una Ferrari in altalena con entrambi i piloti disorientati dalle prestazioni a singhiozzo della Rossa. È la sintesi della prima giornata di Formula 1 in pista al Montmelò in vista del Gran Premio di Spagna. A mettere a segno il miglior tempo assoluto è il leader del Mondiale Oscar Piastri precedendo di quasi tre decimi di secondo la Mercedes di George Russell seguita dalla Red Bull di Max Verstappen che ha mostrato anche un buon passo capace di impensierire le McLaren.

Più ombre che luci per le Rosse che nella seconda sessione finiscono molto più indietro rispetto alla prima con Charles Leclerc quinto a mezzo secondo da Piastri e Lewis Hamilton fuori dalla top ten e polemico. In risalita le Mercedes con George Russell secondo nel tardo pomeriggio e l'italiano Kimi Antonelli sesto. Quarta l'altra Papaya di un Lando Norris (autore del miglior tempo nelle libere 1) molto costante nel long run e che nel passo ha fatto meglio del compagno di squadra Piastri. Dopo aver ottenuto il terzo tempo nelle prime libere Hamilton chiude il suo venerdì addirittura undicesimo e nel team radio non nasconde la sua delusione: «La macchina», dice il sette volte campione del mondo rivolgendosi al suo ingegnere di pista Riccardo Adami, «non si può guidare». Dello stesso tenore anche le parole in collegamento con il box Ferrari di Leclerc che ha ammesso di non trovarsi a suo agio con la SF-25: «Non so cosa sta succedendo in auto», afferma uno sconcertato pilota monegasco, «non mi sento da nessuna parte».

Oggi terze libere alle 12,30 e qualifiche alle 16.

