McLaren davanti ma la Ferrari c’è 

Silverstone. Il venerdì delle libere a Silverstone si é concluso con un sostanziale pareggio tra Ferrari e McLaren. Al mattino Lewis Hamilton ha stampato un ottimo 1'26”892, nel pomeriggio gli ha risposto Lando Norris abbassando ulteriormente il tempo fino a 1'25”816, seguito comunque dalle Rosse, con Charles Leclerc (a 222 millesimi) davanti a Hamilton (a 301). Quarta la monoposto papaja di Oscar Piastri a 0”470. In difficoltà é apparso Max Verstappen, quinto con la Red Bull a 0”498. Mercedes in ritardo: sesto Kimi Antonelli, ottavo George Russell.

«Nella simulazione gara il passo c'era», ha commentato al termine Fredric Vasseur. «Il nuovo fondo? Spero ci abbia aiutato, poi bisogna mettere insieme tutta una serie di dettagli. Non creiamo troppe aspettative, però possiamo essere soddisfatti per il lavoro di oggi". Sensazioni confermate dai piloti. «In configurazione da qualifica sembra che non siamo ancora a posto, mentre direi che siamo più a nostro agio sul passo gara», ha detto Leclerc. «Mi sono sentito a mio agio in entrambe le sessioni, anche se ho trovato un po' di traffico nel mio giro più veloce in FP2, e quindi c'è sicuramente del margine», le parole di Hamilton. Il leader del Monduiale, oscar Piastri, ha reso omaggio alla Ferrari: «È sembrata molto competitiva, sorprendentemente veloce. Ma il nostro potenziale c'è, nel passo gara siamo piuttosto solidi».

Oggi, dopo una terza sessione di libere, alle 16 (lo stesso orario della gara) le qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna, la gara più antica della Formula 1. Si teme per vento e pioggia.

