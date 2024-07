McLaren davanti,  Leclerc fuori pista 

Budapest. Un incidente a Charles Leclerc, finito a muro con la sua Ferrari, ha segnato la seconda sessione di prove libere del Gp d'Ungheria, con il miglior tempo fatto segnare da Lando Norris con la McLaren davanti a Max Verstappen e a Carlos Sainz. Il monegasco ha perso il controllo della SF-24 alla curva-4 ed è andato a schiantarsi col posteriore sulle barriere, obbligando gli organizzatori a esporre bandiera rossa per riparare i danni. Nessun problema per il pilota, ma tanto lavoro per i meccanici del Cavallino.

La sessione

Quando si è ripreso a girare, Norris ha dimostrato ancora una volta le qualità della McLaren segnando il tempo di 1’17”778, unisco a scendere sotto il muto dell'1’18. Verstappen con la Red Bull ha accusato un distacco di 243 millesimi e Sainz di 397. Più indietro, Sergio Perez con la seconda Red Bull e George Russell con la Mercedes. Nelle simulazioni di passo gara molto bene le McLaren e le Red Bull, anche con Perez, più veloci della Ferrari di Sainz.

Le speranze

L’avvio di weekend era stato più che promettente per le Ferrari. Nella prima sessione di prove libere, Sainz aveva segnato il miglior tempo in 1’18”713 davanti a Max Verstappen (a 0”276) e al compagno di scuderia Leclerc (a 0”298). Quarta la Mercedes di George Russell, sesta la McLaren di Norris, davanti a quella Piastri.

Il programma

Oggi alle 12.30 ancora una sessione di prove libere, quindi le qualifiche alle 16. Domani alle 15 il gran premio d’Ungheria (tutto in diretta su Sky).

