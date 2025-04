McLaren davanti a tutti 

sUZUKA. McLaren ha monopolizzato le prime due sessioni di libere del GP del Giappone, rispettando il pronostico. Lando Norris é stato il più veloce della FP1 (1'28"519), seguito dalla Mercedes di George Russell e dalla Ferrari di Charles Leclerc. Nella FP2 - soffertissima, con quattro interruzioni - é stato il compagno di squadra Oscar Piastri a precedere tutti (1'28"114), 49 millesimi meglio di Norris. I piloti McLaren sono stati gli unici a scendere sotto la pole 2024 di Max Verstappen. Terzo a sorpresa Isack Hadjar con la Racing Bulls, staccato però di oltre 4 decimi e soprattutto quinto quel Liam Lawson, sostituito alla Red Bull da Yuki Tsunoda (18°) e capace di girare 0”111 più veloce anche di Max Verstappen (8°).

Le Rosse: quarto Lewis Hamilton e settimo Leclerc. «È stato difficile mettere un giro assieme», ma «Charles e Lewis erano contenti del bilanciamento, per cui non penso che siamo troppo lontani. Sarà lo stesso domani, probabilmente», ha commentato il team principal Frederic Vasseur. I due ferraristi hanno percorso 14 tornate ciascuno. «Con curve ad alta velocità fatichi tanto a recuperare in mezzo al traffico. Ci manca qualcosa in quelle lente, la 9 e la 11», ha aggiunto. Hamilton apprezza molto Suzuka e «vedendo il passo della mattina sembrava davvero forte. McLaren è un piccolo passo avanti rispetto agli altri, ma noi siamo vicinissimi a Red Bull e Mercedes», ha concluso.

Da registrare un'uscita di pista ad oltre 300 km orari di Jack Doohan (Alpine), uscito dall'abitacolo da solo. Oggi alle 8 la caccia alla pole position, col vento che girerà di 180 gradi. Doani alle 7 italiane il Gp del Giappone in cui è attesa anche la pioggia . Diretta su Sky Sport.

