McLaren, che autogol! 

Las Vegas. Colpo di scena alla fine del Gran Premio di Formula 1 a Las Vegas vinto dalla Red Bull di Max Verstappen. Nella notte a stelle e strisce del Circus nella città del gioco d'azzardo, arriva la notizia della squalifica delle McLaren in grado di far saltare il banco per i giochi iridati a due gare dalla fine della stagione. Sia la monoposto del leader del Mondiale Lando Norris, arrivato secondo, che quella di Oscar Piastri, quarto, sono finite sotto la lente d'ingrandimento della federazione automobilistica internazionale per il fondo irregolare (plank non conforme) e cancellate così dall'ordine d'arrivo. Una decisione, quella della Fia, che rimette in gioco sia l'olandese volante che il compagno di squadra di Norris, ora entrambi a -24 punti dal leader della classifica piloti in vista del Gp del Qatar (sprint e gara) e di Abu Dhabi. Una doccia fredda quella piovuta a notte fonda sulle McLaren che illumina ancor di più la dolce serata di Max a Las Vegas.

Quinta vittoria stagionale per l'olandese volante che domina dall'inizio alla fine la terzultima corsa del 2025 e tiene a in vita le sue chance iridate con una performance capolavoro incorniciata dal giro più veloce al cinquantesimo e ultimo passaggio. Da terzo a secondo grazie alla squalifica delle McLaren il pilota Mercedes George Russell, mentre sale sul podio anche l'altra stella d'argento di un super Kimi Antonelli che nonostante i 5” di penalità per partenza anticipata disegna forse la sua gara più bella in formula 1 con una sensazionale rimonta dal 17° posto. Si ferma così ai piedi del podio (da sesta a quarta) la Ferrari di Charles Leclerc frenata da un cambio gomme non proprio azzeccato, mentre rimonta dall'ultima alla decima posizione la Rossa di Lewis Hamilton che con l'azzeramento in classifica di Norris e Piastri è ottavo.

Ordine d’arrivo : 1. Max Verstappen (Ola, Red Bull) 1.21’08”429, 2. George Russell (Gbr, Mercedes) a 23”546, 3. Kimi Antonelli (Ita, id.), a 30”488, 4. Charles Leclerc (Mon, Ferrari) a 30”678, 5. Carlos Sainz Jr. (Spa, Williams) a 34”924, 6. Isack Hadjar (Fra, Racing Bulls) a 45”257, 7. Nico Hulkenberg (Ger, Kick Sauber), a 51”134, 8. Lewis Hamilton (Gbr, Ferrari) a 59“369.

Classifiche. Piloti : 1. Lando Norris (Gbr, McLaren), 390, 2. Oscar Piastri (Aus, id.) 366 e Max Verstappen (Ola, Red Bull) 366, 4. George Russell (Gbr, Mercedes) 294, 5. Charles Leclerc (Mon, Ferrari) 226, 6. Lewis Hamilton (Gbr, id.) 152, 7. Kimi Antonelli (Ita, Mercedes) 137. Costruttori : 1. McLaren 756, 2. Mercedes 431, 3. Red Bull 391, 4. Ferrari 368.

