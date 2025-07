McGlynn, un colosso da Rodi per la Dinamo 

Sassari. Un colosso da Rodi per completare il reparto lunghi. La Dinamo ha messo sotto contratto Nick McGlynn, 29 anni, 206 cm di altezza, fisico roccioso e dinamico, pivot magari non spettacolare ma prezioso in difesa (anche con le stoppate), a rimbalzo e in possesso di un pungente tiro dalla media.

McGlynn è nato nel Wisconsin, che sforna yankee adatti al basket europeo, vedi i cugini Diener. Al liceo il neo biancoblù ha vinto il titolo di Player of the Year della conference. Con i Bulldogs della Drake University ha chiuso l'ultima stagione a 15 punti e 8 rimbalzi a partita, venendo nominato Defensive Player of the Year e Scholar Athlete of the Year della Missouri Valley Conference.

Debuttante nella serie A italiana ma non nel Vecchio Continente, McGlynn ha giocato con Lussemburgo, Austria, Belgio e nella stagione passata ha iniziato in Polonia (13 punti e 7 rimbalzi con lo Dziki Varsavia) e ha chiuso in Grecia con i Kolossos Rodi dove ha prodotto 9 punti col 63% dal campo e 5 rimbalzi, cifre notevoli se si pensa che ha avuto un utilizzo medio di 20 minuti. E l'impiego sarà simile anche nella Dinamo che vuole dare spazio al giovane Vincini. Inoltre il reparto è completato da Thomas che giocherà spesso da “4” ma può fare benissimo il pivot come dimostrato nel campionato scorso, dall'alapivot Mezzanotte (il più tiratore) e dall'atletico Seck. «La Dinamo Sassari rappresenta una grande opportunità per la mia carriera. I miei obiettivi personali coincidono con quelli della squadra: vogliamo arrivare in alto in classifica e competere nei playoff», le sue parole.

