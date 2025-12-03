VaiOnline
In agenda.
04 dicembre 2025 alle 00:25

McCoy Tyner, la leggenda del piano jazz 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Tre straordinari musicisti, Luigi Bonafede al piano, Marco Micheli al contrabbasso ed Enzo Zirilli alla batteria, per un progetto che nasce dalla profonda ammirazione per il leggendario pianista e compositore McCoy Tyner. Oggi al Vecchio Mulino di Sassari (ore 20.30) e domani e dopodomani al Jazzino Music Club di Cagliari (ore 21.30), la musica dello storico pianista del quartetto di John Coltrane, sarà protagonista del penultimo appuntamento di Jazz Club Network, il cartellone organizzato da CeDAC, Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna, in collaborazione con l’Associazione culturale Il Jazzino.

Nel segno di Pasolini

Quasi al rush finale il clou della sesta edizione del festival di letteratura “Mondo Eco”, dedicato alla Sostenibilità Ecologica, Sociale e Culturale, organizzato da Il crogiuolo con la direzione artistica di Rita Atzeri. Nella notte del 2 novembre 1975, poco più di cinque decenni fa, si consumava il tragico epilogo della vita di Pier Paolo Pasolini. E oggi a Cagliari, al Lazzaretto di Sant’Elia, “Mondo Eco” vuole ricordare uno degli intellettuali italiani più importanti, seppure discusso e controverso, del secolo scorso, di certo fra i più multiformi: alle 19.30 lo scrittore Paolo Massari parlerà del suo libro “La vacanza degli intellettuali. Pasolini, Moravia e il Circolo di Sabaudia” (Utet, 2025), a dialogare con lui il giornalista, e scrittore, Massimiliano Messina. A seguire, alle 20.30, il recital “Il sogno di una cosa. Cinquant’anni dopo, Pasolini”, a cura di Massimiliano Messina, con Mario Faticoni e Rita Atzeri (assistenza tecnica di Mario Pierno), realizzato in collaborazione con la Cineteca Sarda.

“Made in Sardegna”

Oggi alle 18, nella Ex Sala Consiliare di piazza del Popolo 4, si apre a Oniferi la nuova edizione di “Visioni Made in Sardegna – Il cinema incontra le piccole comunità”, con la proiezione del documentario “Grazia Deledda la rivoluzionaria” (Mangini–Pisanelli). Ospiti della serata: Paolo Pisanelli, regista; Ignazio Figus, già responsabile del settore Produzione Audiovisuale Isre; Stefano Lavra, presidente Isre. Con la partecipazione del Tenore Nunnale di Orune.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Asse Todde-centrodestra sulla presidenza di Egas: stop di Pd e Progressisti

Governatrice battuta alla conta dei voti, non passa la riconferma di Fabio Albieri 
Alessandra Carta
Università

Test di Medicina, a Cagliari esiti a metà

Primo appello del semestre filtro: 1.167 studenti in attesa della graduatoria 
Riccardo Spignesi
L’indagine

Licei, nell’Isola il migliore è il Pacinotti

La graduatoria delle scuole: lo scientifico di Cagliari si conferma in testa, poi Ghilarza 
Roberto Carta
il dibattito

Educazione sessuale nelle scuole medie, primo sì alla Camera

Servirà il consenso preventivo dei genitori Esulta Valditara, infuriata l’opposizione 
L’inchiesta

Fondi Ue, Mogherini e Sannino indagati

Il diplomatico si dimette. L’ex ministra: «Fiducia nei magistrati»  
Femminicidio ad Ancona

Picchiata a morte in casa, è caccia al marito

L’uomo era già stato condannato per maltrattamenti. Il figlio: «Me lo aspettavo» 