McCoy Tyner, la leggenda del piano jazz 

Tre straordinari musicisti, Luigi Bonafede al piano, Marco Micheli al contrabbasso ed Enzo Zirilli alla batteria, per un progetto che nasce dalla profonda ammirazione per il leggendario pianista e compositore McCoy Tyner. Oggi al Vecchio Mulino di Sassari (ore 20.30) e domani e dopodomani al Jazzino Music Club di Cagliari (ore 21.30), la musica dello storico pianista del quartetto di John Coltrane, sarà protagonista del penultimo appuntamento di Jazz Club Network, il cartellone organizzato da CeDAC, Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna, in collaborazione con l’Associazione culturale Il Jazzino.

Nel segno di Pasolini

Quasi al rush finale il clou della sesta edizione del festival di letteratura “Mondo Eco”, dedicato alla Sostenibilità Ecologica, Sociale e Culturale, organizzato da Il crogiuolo con la direzione artistica di Rita Atzeri. Nella notte del 2 novembre 1975, poco più di cinque decenni fa, si consumava il tragico epilogo della vita di Pier Paolo Pasolini. E oggi a Cagliari, al Lazzaretto di Sant’Elia, “Mondo Eco” vuole ricordare uno degli intellettuali italiani più importanti, seppure discusso e controverso, del secolo scorso, di certo fra i più multiformi: alle 19.30 lo scrittore Paolo Massari parlerà del suo libro “La vacanza degli intellettuali. Pasolini, Moravia e il Circolo di Sabaudia” (Utet, 2025), a dialogare con lui il giornalista, e scrittore, Massimiliano Messina. A seguire, alle 20.30, il recital “Il sogno di una cosa. Cinquant’anni dopo, Pasolini”, a cura di Massimiliano Messina, con Mario Faticoni e Rita Atzeri (assistenza tecnica di Mario Pierno), realizzato in collaborazione con la Cineteca Sarda.

“Made in Sardegna”

Oggi alle 18, nella Ex Sala Consiliare di piazza del Popolo 4, si apre a Oniferi la nuova edizione di “Visioni Made in Sardegna – Il cinema incontra le piccole comunità”, con la proiezione del documentario “Grazia Deledda la rivoluzionaria” (Mangini–Pisanelli). Ospiti della serata: Paolo Pisanelli, regista; Ignazio Figus, già responsabile del settore Produzione Audiovisuale Isre; Stefano Lavra, presidente Isre. Con la partecipazione del Tenore Nunnale di Orune.

