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03 maggio 2026 alle 00:07

Mbappé, vacanza in città con la bella Ester 

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Vacanze di maggio in Sardegna per Kylian Mbappé insieme alla sua nuova compagna Ester Exposito. L’attaccante del Real Madrid e l’attrice spagnola sono stati avvistati a sorpresa al Libarium nel Bastione di Santa Croce. Entrambi vestiti di bianco e con gli occhiali da sole, non sono passati inosservati. La coppia si è goduta il sole nel cuore di Castello e il panorama della città, prima di spostarsi per cena allo Scoglio, davanti al mare di Sant’Elia.

La visita di Mbappé ha fatto il giro dei social, dove in molti hanno scherzato sognando un suo arrivo al Cagliari. La notizia non è stata presa bene a Madrid, dove i tifosi dei “galacticos” si sono lamentati della mini-vacanza cagliaritana del fuoriclasse, reduce da un nuovo infortunio che lo costringerà a saltare le prossime partite.Mbappé era stato criticato per essersi concesso qualche giorno di relax da infortunato nella sua Parigi, sempre in compagnia di Ester Exposito, nota per aver recitato nella serie Élite di Netflix e con cui da qualche tempo fa coppia pur non ufficialmente. Curiosamente, un altro giocatore del Real Madrid scelse Cagliari per una vacanza durante la stagione. Era il marzo del 2019 quando Isco, al tempo fantasista spagnolo in forza ai blancos, e la moglie fecero visita al capoluogo, pubblicando diversi scatti su Instagram alla Marina. Per il momento Mbappé ed Ester Exposito non hanno postato alcuna foto sui rispettivi profili social, ma la loro visita e la conseguente attenzione mediatica hanno rappresentato una bella vetrina per la città anche dal punto di vista del turismo internazionale.

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