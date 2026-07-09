Mbappé-gol: troppa Francia per il Marocco 

Francia 2

Marocco 0

Francia (4-2-4) : Maignan, Digne, Upamecano, Kounde (42' st Malo Gusto), Saliba, Rabiot, Kone' (26' st Zaire Emeri), Dembele', Olise, Doue (31' st Mateta), Mbappe (31' st Barcola). C.t. Deschamps

Marocco (4-5-1) : 1 Bounou, Hakimi, Mazraoui, Issa Diop, Salah Eddine (29' st El Ouahdi), Bouaddi (17' st Amrabat), Talbi (30' st Sbai), Ounahi, El Khannouss (17' st Rahimi), El Aynaoui, Brahim Diaz (29' st Yassine). C.t. Ouahbi

Arbitro : Tello (Arg)

Reti : nel st 15' Mbappe, 21' Dembele

Boston. Il rigore sbagliato da Mbappé, nell'anniversario del 9 luglio 2006, aveva il sapore di una maledizione. Ma una Francia troppo forte ha staccato il biglietto per la semifinale del Mondiale e tornerà in campo il 14 luglio, con l'obiettivo di festeggiare la presa della Bastiglia a spese di Spagna o del Belgio. I Bleus hanno dominato un match condotto assediando la porta del Marocco senza soluzione di continuità, fino a quando nemmeno i superpoteri di un Bounou versione deluxe sono riusciti a impedire l'ineluttabile. A Boston finisce 2-0 per i favoriti e solo una prestazione epica del portiere nordafricano blocca i transalpini per metà partita, prima della capitolazione nella ripresa.

La vittoria porta la firma di Mbappé e Dembelé, autori di due reti in rapida successione, che hanno tramortito i Leoni dell'Atlante mai veramente pericolosi. Deschamps può godersi una squadra solida, che dopo sei partite giocate non mostra segni di cedimento: 16 reti segnate e solo 2 subite, è il rendimento di chi punta alla terza finale consecutiva e a un epilogo diverso da quello di quattro anni fa.

La partita

La prima frazione si gioca a una porta sola, con Bounou a respingere l'intera Francia. Mbappé si iscrive alla partita dopo 3' con un tiro rasoterra da fuori area, deviato. Al 26’ Mbappé entra in area Mazraoui lo stende. È rigore, ma nel faccia a faccia con Bono è il portiere marocchino, bravo a rimanere in piedi fino all'ultimo, ad avere la meglio. Si va negli spogliatoi con 13 tiri di marca francese. In avvio di ripresa il Marocco parte forte e comincia a farsi vedere dalle parti di Maignan, ma senza creare pericoli veri. La Francia ci mette un po' a trovare il bandolo della matassa, fino a quando al 10' Olise si inventa uno slalom e passa a Mbappé, che è in fuorigioco ma tanto tira in tribuna. Il leader francese sembra aver accusato il colpo del penalty sbagliato, ma 4’ dopo, sugli sviluppi di una serie di rimpalli, riceve una palla al limite dell'area e piazza un tiro a rientrare su cui neanche Bounou riesce a mettere la mano. Ci è voluta quasi un'ora, ma nel muro marocchino si è aperta una breccia. Aumentano gli interventi duri ai danni dell'asso del Real Madrid, ma intanto Dembelé, al 21', trova il gol della sicurezza.

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