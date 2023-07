Mbappè, gli arabi insistono: offerti al Psg 300 milioni  

Il fondo sovrano dell'Arabia Saudita non molla: vuole fare del campionato locale, la Saudi League, una credibile rivale della Premier e per riuscirci non bada a spese. Così è di oggi la notizia dell'offerta dell'Al Hilal al Psg di 300 milioni di euro per Mbappè, giocatore che con il club parigino ha ancora un solo anno di contratto e non intende rinnovare. Il Psg ha accettato la proposta, come lascia intendere il fatto che ha dato permesso agli emissari sauditi di parlare con il calciatore, senza l'assenso del quale il trasferimento, che sarebbe da record mondiale, non si può fare. Però il campione del mondo 2018 sembra intenzionato a rifiutare perché ha in testa solo il Real Madrid (che in amichevole ha battuto 3-2 il Milan a Pasadena), dove sarebbe intenzionato ad andare tra un anno a parametro zero.

Alternative arabe

Ma l'Al Hilal, che cerca un attaccante, insiste anche per Lukaku, per il quale ha offerto 100 milioni al Chelsea. Fosse per gli inglesi, l'affare sarebbe già stato concluso ma anche in questo caso il giocatore non è convinto perché pensa ancora di poter andare alla Juventus, dove lo vuole Allegri. E a proposito di offerte dai sauditi e di attaccanti, ne ha ricevute (da Al Shabab e Al Wheda) anche Immobile, i cui agenti ne hanno approfittato per incontrare il presidente Lotito e chiedergli un adeguamento dell'attuale contratto, che lega il bomber alla Lazio fino al 2026 per 4 milioni all'anno.

Niente Zielinski

Intanto il massimo dirigente dei biancoceleste ha lasciato cadere il discorso per Zielinski del Napoli e ha trovato l'accordo con la Dinamo Mosca per il ventenne russo di origini armene Zacharyan, sulla base di 10 milioni di euro più 4 di bonus. Contestualmente il club biancoceleste sta trattando con lo svincolato Kamada, svincolatosi dall'Eintracht Francoforte e vicino al Milan prima che virasse su altri obiettivi. Ma solo uno dei due potrà arrivare a Formello, perché la Lazio può tesserare soltanto un extracomunitario, avendo già preso l'argentino Castellanos. Il Monza vorrebbe Zapata, ma l'Atalanta non pensa di cedere il colombiano. Intanto i dirigenti della Dea stanno stringendo per mettere a segno il colpo El Bilal Tourè, 22 anni, l'anno scorso sette gol nella Liga con l'Almeria, che arriverebbe (per 20 milioni di euro) in prospettiva di un possibile addio a Hojlund, diretto verso il Manchester ma seguito anche dal Psg, su indicazione di Luis Enrique.

Centrale cercasi

L'Inter invece sembra aver messo da parte il discorso Morata e cerca un rinforzo in difesa: il nome caldo è quello dell'atalantino Toloi. Per la porta si punta sempre su Sommer, ora in tournee con il Bayern. A proposito, l’Empoli ha ufficializzato l’arrivo, con la formual del prestito, del portiere del Bari Elia Caprile, ceduto a titolo defininitivo al Napoli. La Roma, che ha visto sfumare l'obiettivo Sabitzer, che andrà al Borussia Dortmund, è tornata su Renato Sanches, mentre per l'attacco si pensa sempre a Scamacca, visto che il West Ham se prenderà Origi dal Milan sarebbe disposto a cedere l'ex del Sassuolo in prestito.

Il caso Bonucci

Alla Juve c'è invece il caso Bonucci, perché oggi l'agente del giocatore, Alessandro Lucci, ha preso posizione annunciando che «la sua principale volontà è rimanere alla Juve di cui è stato capitano fino a pochi mesi fa, per ritagliarsi il suo ruolo all'interno di un gruppo così importante». E ha chiarito: «Qualora si materializzassero situazioni di mercato, prenderemmo in considerazione soltanto opportunità all'altezza del suo livello».

