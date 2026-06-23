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24 giugno 2026 alle 00:55

Mbappé e Haaland guidano ai 16esimi Francia e Norvegia 

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Una doppietta tira l’altra. E così, dopo quella di Messi all’Austria, il Mondiale sempre più dei bomber vede altre due marcature di spicco: di Mbappé e Haaland, per trascinare ai 16esimi con un turno d’anticipo Francia (3-0 all’Iraq) e Norvegia (3-2 al Senegal). Ieri mattina, Giordania-Algeria 1-2.

Il successo dei Bleus è arrivato in una partita durata 3 ore e 48 minuti, complice lo stop per maltempo all’intervallo dopo che sull’1-0 (gol di Mbappé al 14’, un sinistro dal limite) si è abbattuto un temporale su Filadelfia. Quando si è ripreso, la Francia ha raddoppiato al 54’ su grave errore da rimessa della difesa dell’Iraq: ancora con Mbappé, che alla presenza numero 100 in nazionale ha raggiunto Klose come secondo miglior marcatore di sempre ai Mondiali con 16 gol. Di Dembélé, su assist di Olise che in precedenza aveva preso una splendida traversa in pallonetto, il 3-0 al 66’.

In Norvegia-Senegal, a East Rutherford, un errore di Koulibaly ha dato all’ex Torino Pedersen la palla del vantaggio, al 43’. Poi si è scatenato Haaland, alla seconda doppietta in altrettante partite, fra il 48’ e il 58’: prima ha sfruttato un invito di Odegaard, poi ha calciato al volo e nell’occasione si è fatto male il portiere senegalese Mendy, costretto a uscire. Un’altra doppietta, di Sarr, non è stata ininfluente: il 3-2 al 93’ ha regalato alla Francia il primo posto per miglior differenza reti (+5 contro +4), e allo scontro diretto ai transalpini basterà un pari. Ma la Norvegia ha comunque festeggiato al triplice fischio, con il ct Solbakken corso in tribuna ad abbracciare la moglie. (r. sp.)

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