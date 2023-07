Mbappé: dopo il Real, spunta il Liverpool 

«O firma il rinnovo o se ne va». L'ultimatum dato ieri a Mbappè dal presidente del Psg Al Khelaifi ha scosso il mercato, perché non c'è solo il Real Madrid (che ieri ha annunciato Guler) sulle tracce del fuoriclasse francese. Infatti secondo fonti spagnole il Liverpool si sarebbe già fatto avanti offrendo 200 milioni di euro al club parigino che dopo aver perso Messi, al quale non è stato rinnovato il contratto e che ha scelto l'Inter di Miami, ora rischia di perdere le sue stelle, non solo Mbappé, visto che il nuovo allenatore Luis Enrique avrebbe chiesto di fare il possibile per cedere Neymar, del quale non condivide lo stile di vita.

Venendo all'Italia, l'Inter ha annunciato l’arrivo di Davide Frattesi: «Il centrocampista classe 1999 arriva in nerazzurro in prestito con diritto di riscatto», dice il comunicato che mette fine a una vera telenovela. Si lavora sempre per far tornare Lukaku, che però il Chelsea vuole cedere a titolo definitivo, mentre secondo Sky Sport UK è ripreso il discorso con il Manchester United per Onana: la cifra su cui potrebbe essere trovato l'accordo per il trasferimento del portiere è di 47 milioni di euro (più 6 di bonus). A quel punto Marotta e Ausilio andrebbero su Trubin dello Shakhtar, protagonista di un ottimo Europeo Under 21 con l'Ucraina.

Le altre trattative

Milan Skriniar ha firmato per il Psg, e con lui anche Asensio, in uscita dal Real. Il Milan ha ufficializzato la nomina di D'Ottavio come nuovo direttore sportivo, e ora sta stringendo i tempi per Reijnders dell'Az Alkmaar e per Pulisic del Chelsea. Al West Ham è stato proposto uno scambio di attaccanti Origi-Scamacca, ma gli Hammers (che stanno trattando Zakaria con la Juventus) hanno declinato l'offerta. Così ora i rossoneri sono andati su Morata, il cui arrivo a Milanello in Spagna viene dato come imminente, mentre per Scamacca si è rifatta sotto la Roma, che però insiste per avere la punta (che vorrebbe tornare a Trigoria) in prestito, soluzione non gradita dagli inglesi. Intanto per i giallorossi sfuma Xhaka, che è passato dall'Arsenal al Bayer Leverkusen per 23 milioni di euro. Così ora il dg Tiago Pinto si concentrerà sulla pista Renato Sanches, in uscita dal Psg e con la possibilità che i francesi, in ottimi rapporti con i Friedkin, paghino parte degli ingaggi.

La Roma, che per ora non ha ricevuto richieste per Ibanez, lavora in uscita sul fronte offensivo: per Shomurodov c'è la richiesta del Galatasaray, mentre per Solbakken c'è l'interessamento di Hoffenheim e Friburgo. Per Villar è invece sfumata l'ipotesi del Paok Salonicco. In società non viene dato credito alla voce che vorrebbe Chelsea e Newcastle interessati a Dybala, che può liberarsi per l'estero con il pagamento di una clausola di soli 12 milioni. Piuttosto il Newcastle non nasconde l'interessamento per lo juventino Chiesa. La Lazio ha rinnovato il contratto di Luis Alberto, mentre per il ruolo di esterno basso a sinistra c'è un discorso con il Siviglia per Carmona, 21enne reduce dal prestito all'Elche sul quale c'è anche lo Sporting Lisbona: gli andalusi chiedono 5 milioni. L'alternativa per i biancocelesti è Kerkez dell'Az. Il Santos, che ha messo fuori rosa otto giocatori, ha invece deciso di cedere subito Marcos Leonardo, ma la proposta di 12 milioni di euro fatta da Lotito non soddisfa i brasiliani.

