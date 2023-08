«Mazzone come un padre» 

ASCOLI. Bandiere, striscioni, un maxi schermo, applausi e cori dei tifosi, corone di rose. Chiesa di San Francesco ad Ascoli piena per l’ultimo saluto a Carlo Mazzone, ex allenatore dei bianconeri e di tante altre squadre tra cui il Cagliari nel biennio 1991/93, culminato con la qualificazione alla Coppa Uefa, e nel 1996/97. Roberto Muzzi, coordinatore tecnico della Primavera rossoblù ed ex giocatore di Mazzone, ha portato una maglia del Cagliari e una corona di fiori.

Sor Carletto, quasi 800 panchine in Serie A e maestro per tanti giocatori alcuni dei quali campioni assoluti (Baggio, Totti, Pirlo, Guardiola), romano, ex tecnico dei giallorossi, è scomparso sabato a 86 anni ad Ascoli, città la cui squadra ha allenato e di cui è cittadino onorario. È entrato in chiesa accompagnato dalla moglie Maria Pia, dai figli Sabrina e Massimo, dai nipoti. All’interno il sindaco, il presidente della Regione, allenatori, delegazioni di squadre di calcio, ragazzi delle giovanili in tuta tra cui quelli di Ascoli e Roma. Sopra la bara le maglie e gli stendardi di Brescia, Bologna, Fiorentina, Perugia, Ascoli. All’esterno una folla di tifosi ha sventolato bandiere e acclamato un allenatore e uomo amatissimo. «Ci sentiamo una grande famiglia composta da tante città che riconoscono Carlo come un padre», hanno detto il vescovo Gianpiero Palmieri e l’arcivescovo emerito Piero Coccia durante la messa, «non è facile salutare un padre ma lo faremo con gratitudine. Carletto è stato un maestro di onestà, libertà, laboriosità, nel costruire e ricostruire calciatori. Il vero fine, però, sta nella sua dimensione umana ispirata alla libertà in un calcio spesso pieno di opportunismi. Non aveva scheletri nell’armadio. Era libero e onesto. Un esempio per tutti».

RIPRODUZIONE RISERVATA