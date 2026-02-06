Mazzitelli: ciao Roma, guarda come mi diverto 

All’andata, due mesi fa alla Domus, era alle prese con un fastidio al polpaccio. Probabilmente non avrebbe giocato comunque. Sino a quel momento, aveva racimolato scampoli di partita, in tutto 53 minuti. E l’idea era quella di aspettare qualche settimana ancora per capire che cosa avrebbe proposto il mercato di gennaio (c’era già la Sampdoria alla finestra, e non solo). Dopodomani sera all’Olimpico, Luca Mazzitelli ci sarà, eccome. Non solo è rimasto in Sardegna, è diventato un punto fermo del Cagliari di Pisacane, garante di equilibro in mezzo al campo e persino decisivo sotto porta con due reti. Torna così da protagonista nella Capitale, dove è nato e cresciuto anche calcisticamente, per guardare dritta negli occhi la “sua” Roma e provare a batterla consapevole di poterci riuscire stavolta.

Il percorso

Cuore giallorosso, ha fatto tutta la trafila nelle giovanili a Trigoria sino all’esordio in prima squadra a 18 anni a Marassi contro il Genoa, nell’ultima partita di campionato. Era la Roma di Garcia, lui giocò la mezz’ora finale. Fu la prima e l’ultima volta che indossò la maglia della squadra della sua città in Serie A. Ha continuato a tifarla a distanza quando ha poi iniziato il percorso in altre società cercando comunque di batterla ogni volta che l’affrontava. Ci ha provato quattro volte - due col Sassuolo, due col Frosinone - senza mai riuscirci, strappando giusto un pareggio al “Mapei” nella speranza di togliersi la soddisfazione più grande, prima o poi, soprattutto davanti ai parenti e agli amici che si presentano in massa all’Olimpico ogni volta che torna da avversario. E il prossimo ritorno, lunedì sera a partire dalle 20.45, ha indubbiamente qualcosa di speciale per Mazzitelli, a 30 anni e con una consapevolezza che non aveva nemmeno ai tempi d’oro del Frosinone quando segnò in tutto 5 reti ma la squadra non aveva lo stesso suo passo. Ora è diverso, insomma. Ora ci crede davvero nell’impresa che incornicerebbe una carriera costruita per lo più lontano da casa, tra Südtirol, Brescia, Sassuolo, Genoa, Virtus Entella, Pisa, Monza, Frosinone, Como, ancora Sassuolo e ora Cagliari.

La svolta

Il suo arrivo nell’Isola è stato, di fatto, il biglietto da visita del direttore sportivo Angelozzi che già lo aveva avuto al Frosinone. Ragazzo d’oro, si è subito inserito nel gruppo e un po’ tutti stravedono per lui ad Asseminello. Ha impiegato più del previsto, invece, per conquistare Pisacane. Come spesso accade nel calcio, la svolta è coincisa con l’infortunio di un compagno e l’emergenza a centrocampo. Ha sostituito Folorunsho nella gara contro il Pisa e da allora non è più uscito, diventando una pedina fondamentale per gli equilibri della squadra, e non solo. Mazzi-gol è già entrato nella storia del Cagliari segnando la rete della vittoria contro la Juventus. Altrettanto importante quella che, sabato scorso alla Domus, ha permesso di sbloccare un match rognoso con il Verona e di vincere così la terza gara consecutiva. Ora la sfida alla Roma, non una partita come le altre, evidentemente. L’armatura sotto l’abito da sera, una carica di adrenalina dietro quel sorriso contagioso. Sarà comunque speciale. Con i tre punti o un suo gol sarebbe eterno.

