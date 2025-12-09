VaiOnline
Dal campo.
10 dicembre 2025 alle 00:22

Mazzitelli c’è, Mina ancora in stand by  

Grande entusiasmo al Crai Sport Center di Assemini, dove circa duecento tifosi hanno assistito alla seduta di allenamento a porte aperte del Cagliari. Un’occasione per omaggiare la squadra di Pisacane dopo l’impresa nell’ultimo turno contro la Roma e per trasmettere ai rossoblù la giusta dose di stimoli in vista del prossimo impegno con l’Atalanta, in programma sabato notte, ore 20.45, alla New Balance Arena. L’allenamento è iniziato con esercitazioni tecniche ed è proseguito con un lavoro posizionale sul possesso palla. La seduta è poi terminata con conclusioni in porta. Si sono allenati individualmente Gaetano, Pavoletti e Rog, che hanno seguito un percorso differente sui carichi di lavoro. Stesso discorso per Palestra, che però ha svolto la prima parte della seduta con il gruppo. Si è rivisto, finalmente, Mazzitelli: il centrocampista si è allenato regolarmente con i compagni ed è ormai guarito dall’infortunio muscolare che gli ha fatto saltare le ultime gare. Sempre lavoro personalizzato, invece, per Mina. Non si vogliono forzare i tempi di recupero del colombiano, con tutti i rischi che ne conseguono. Ancor di più dopo l’ottima prova di Rodriguez, tra i migliori contro la Roma. Questa mattina la squadra torna a lavorare in vista della trasferta di Bergamo.

