Mazzel e Bertagnolli, è ancora medaglia 

CORTINA D'AMPEZZO. Chiara Mazzel e Giacomo Bertagnolli raddoppiano il loro bottino di medaglie e scalano ciascuno un gradino del podio. Lei è d'oro, lui d'argento. E, trainata da loro, l'Italia arriva a quota 5 medaglie nei primi tre giorni di Paralimpiadi domestiche, mettendo nel mirino i sette piazzamenti di Pechino. Mentre è presto per azzardare paragoni con i 13 di Lillehammer.

A Cortina d'Ampezzo, sulle Tofane, è un'altra giornata di festa per i colori azzurri. La prima ad alzare le braccia al cielo è la sciatrice fassana che, dopo l'argento nella discesa libera visual impaired (i disabili visivi), stavolta coglie il bersaglio grosso in Super-G, sconfiggendo l'austriaca Veronika Aigner: 60 centesimi per il primo successo a cinque cerchi della sua carriera. «Sono molto felice di com'è andata, anche perché in ricognizione mi è iniziato un fortissimo mal di testa e quasi non volevo partire, perché non riuscivo a stare in equilibrio. Sono super soddisfatta anche di come ho gestito questo inconveniente», festeggia lei, insieme alla guida Nicola Cotti Cottini: «È stata brava, è stata molto più decisa rispetto all'altro giorno, quindi sono molto soddisfatto», commenta lui. Celebra la vincitrice anche il ministro dello Sport Andrea Abodi, definendola «un esempio di come lo sport possa essere il giusto strumento per rinascere, abbandonando la solitudine di una stanza e iniziando una vita nuova, piena di entusiasmo e di speranza».

Ma è una vittoria da ricordare anche per un'altra ragione e cioè, rimarca l'assessore trentino alle minoranze linguistiche Luca Guglielmi, perché è il primo oro ladino alle Paralimpiadi. Motivo d’orgoglio per quella parte d’Italia.

L’argento

Rimanda l'appuntamento con la vittoria Bertagnolli, che però coglie la decima medaglia in carriera alle Paralimpiadi e la seconda in questi Giochi: insieme alla guida Andrea Ravelli è argento alle spalle di Johannes Aigner, in una gara tiratissima andata all'austriaco per soli 16 centesimi. «Siamo contentissimi. È una bellissima medaglia d'argento, è la seconda di questi giochi alla seconda gara, quindi per ora siamo a due su due», nota l'azzurro, «per come ho sciato, per come ho attaccato la pista, per come sono arrivato, è come se fosse un oro - aggiunge Bertagnolli – servirà prenderselo sul serio».

Il gradino più alto, d'altronde, è l'unico che ancora gli manca nei Giochi di casa dopo il bronzo dell'esordio in discesa e la piazza d'onore di oggi. L'occasione arriva oggi con la combinata.

