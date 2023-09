Mazzata su Oristano, la Giunta: nessuna nota ufficiale 

Il solo pensiero è sufficiente a far tremare gli ottantasette sindaci della provincia di Oristano. Tutti, dal primo all’ultimo, figurano nel lungo elenco di Comuni sardi colpiti dai tagli del Governo nell’ambito della riprogrammazione dei fondi Pnrr. Una mazzata da 62 milioni di euro, un terzo solo nella città capoluogo, anche se l’assessore ai Lavori Pubblici Simone Prevete è cauto: «Finora non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione».

Sforbiciata

Secondo l’allarme, lanciato dal parlamentare del Partito Democratico Silvio Lai (che ha messo in fila i numeri dell’analisi incrociata dei rapporti di Bankitalia, Corte dei Conti e Formez) nella rimodulazione delle risorse messe in campo dal Piano nazionale, Oristano dovrebbe rinunciare ai 20 milioni di intervento di rigenerazione urbana (a conti fatti l’intero pacchetto Pinqua), agli 780mila euro stanziati per piccole opere destinate a resilienza, valorizzazione del territorio e efficienza energetica dei Comuni e ai 160mila per infrastrutture sociali. Sull’argomento i consiglieri comunali di minoranza hanno presentato un’interpellanza urgente al sindaco e alla Giunta per sapere «se l’amministrazione abbia verificato i progetti dopo la comunicazione formale all’Unione Europea del 23 luglio 2023 e se in questi due mesi siano stati appaltati lavori sovvenzionati con sottomisure definanziate». Per l’assessore ai Lavori Pubblici l’ipotesi di dover rinunciare alle somme messe in campo è da scongiurare, «abbiamo rispettato il rigido cronoprogramma alla lettera. Siamo così avanti che per la maggior parte dei progetti non solo sono stati appaltati i lavori, ma sono già stati firmati i contratti».

I centri

Tra i Comuni della provincia più penalizzati spicca Santu Lussurgiu con un milione 670mila euro di opere definanziate; a Nurachi, Palmas Arborea, Siris, Solarussa e Terralba i tagli si attestano attorno al milione 300mila euro; Bosa e Cuglieri rischiano di dover fare a meno di circa un milione a testa. Somme che, secondo quanto assicurato dal ministro Fitto, sarebbero recuperate con il Fondo di coesione. Ma i Comuni chiedono certezze su tempi e modalità.

