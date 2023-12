Mazzarri sulla strada del Cagliari 

Alzi la mano chi avrebbe mai immaginato che il Cagliari si sarebbe ritrovato Mazzarri sulla sua strada diciannove mesi dopo quel turbolento licenziamento, sempre in A poi, addirittura sulla panchina del Napoli campione d’Italia. Pochi, sicuramente. Nessuno, probabilmente. Come se la partita di dopodomani al “Maradona” non si portasse dietro abbastanza pathos per i suoi precedenti: la sfida nella sfida con l’ex tecnico, tornato in sella a novembre al posto di Garcia, la rende ancora più elettrica. Arriva, tra l’altro, dopo l’incredibile vittoria sul Sassuolo e può aprire scenari impensabili solo una settimana fa ai rossoblù che, nel frattempo, sono tornati nella massima serie dalla porta principale.

L’epilogo peggiore

Il 30 aprile dello scorso anno, in casa contro il Verona, l’ultimo atto di una storia iniziata male e finita peggio. Il rapporto con la dirigenza si era deteriorato da settimane, quello con la squadra era talmente logorato che sembravano esserci due corpi estranei all’interno dello stesso spogliatoio. Mentre le prestazioni deludevano sempre di più, le sconfitte si accumulavano e l’ambiente respirava una negatività contagiosa. Un disastro, insomma. La società si aspettava un suo passo indietro, per questo forse ha temporeggiato e rotto gli indugi solo quando la situazione in classifica era (quasi) compromessa, a tre giornate dalla fine con i rossoblù virtualmente terzultimi. Nel modo peggiore possibile: licenziandolo. Per giusta causa, con presunte offese nei confronti dei giocatori e dello stesso presidente. Il flop sportivo si è così trascinato in un’aula di un tribunale, sino a un mese e mezzo fa, quando le parti hanno deciso - a sorpresa - di chiudere la querelle con la rescissione del contratto. Mazzarri si è preso buona parte dei soldi che gli spettavano (aveva firmato un accordo triennale) e si è liberato cosi da ogni vincolo col club rossoblú. Magari già bolliva qualcosa in pentola per lui. Magari lo stesso Napoli.

Il Napoli nel destino

È proprio vero che il calcio è una ruota che gira. L’allenatore toscano, fresco 62enne, è così passato dall’ombra della retrocessione con il Cagliari all’inno della Champions con i partenopei (che già aveva allenato dal 2009 al 2013) trovando nel patron De Laurentiis la sponda più incredibile che il destino gli potesse riservare quando la sua carriera sembrava giunta al capolinea. In un mese ha già sfidato, tra le altre, la Juventus, l’Inter e il Real Madrid. Ma la partita che più attende da quando è ripartito, è probabilmente proprio questa con i rossoblù. Una resa dei conti sul campo dopo l’accordo giudiziario, anche se del “suo” Cagliari sono rimasti in pochi. Giusto Pavoletti, Nandez, Zappa, Deiola, Obert, Pereiro e Aresti. E chiaramente Giulini che, dopo averlo corteggiato per anni, era riuscito finalmente a convincerlo a sostituire Semplici (esonerato alla terza giornata). L’amore tra i due, però, non è mai sbocciato, complici i risultati. Ed è finita malissimo, non solo in campo. La squadra giocava male e senza un’identità. Il successo di Bergamo (con doppietta di Pereiro!) forse l’unica gioia di una stagione maledetta (chiusa poi con la retrocessione). Ritrovarlo ora sull’Olimpo del calcio italiano fa un certo effetto. No, non sarà una partita come le altre. Né per Mazzarri, né per il Cagliari.

