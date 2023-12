Mazzarri soddisfatto: «C’era apprensione» 

È sollevato Walter Mazzarri per il 2-1 di ieri, che ha ridato al Napoli una vittoria in casa in campionato che mancava dal 27 settembre. «C’era apprensione: il Cagliari è famoso per recuperare negli ultimi minuti, è andato in Serie A con un gol nel finale e anche lunedì ha fatto così», ammette il tecnico alla prima da ex dopo il burrascoso addio ai rossoblù del maggio 2022. «Bisognava far passare questo momento, aver fatto risultato ci darà serenità dalla prossima gara. Nei primi 45’ abbiamo fatto un possesso palla quasi record e sembrava ci fosse la porta stregata, ma sono molto soddisfatto. Abbiamo concesso una palla nel primo tempo, a Nández quando eravamo un po’ sbilanciati, ed è stato bravo Meret. Nel secondo abbiamo subito gol sull’unica mezza occasione».

Di ritorno

Mazzarri è tornato a Napoli dopo dieci anni e mezzo, a sorpresa: il calendario gli ha riservato sfide complesse contro Atalanta, Real Madrid, Inter e Juventus prima del dentro o fuori in Champions League col Braga. Per lui ai partenopei serve una cosa su tutte: «Serenità, a partire da Osimhen e Kvaratskhelia», sintetizza, «credo di essere un allenatore che sa quello che fa. Ho già visto cosa posso migliorare o fare di diverso, dovevamo vincere per ripartire». Sul pari di Pavoletti ironizza: «Scherzando ho detto che quando siamo in vantaggio di un gol non dobbiamo festeggiare, anche col Real Madrid abbiamo segnato e subito dopo lo abbiamo preso».

