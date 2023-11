Mazzarri, è sì Il Napoli si affida all’usato sicuro 

Napoli. A volte ritornano. È il caso di Walter Mazzarri che dopo dieci anni si riprende la panchina del Napoli, un po’ a sorpresa visto che per il dopo Garcia tutti gli indizi portavano all'ingaggio di Igor Tudor. Ieri in mattinata, però, evidentemente dopo una nottata di valutazioni e contatti, Aurelio De Laurentiis convoca a Roma negli uffici della Filmauro il tecnico di San Vincenzo, che guidò il Napoli dal 2009 al 2013, e lo convince a sostituire Garcia. Mazzarri, 62 anni, si mostra subito d'accordo e accetta senza porre alcuna condizione. Il contratto durerà sette mesi dietro un compenso che, bonus compresi, si aggira attorno al milione di euro.

Il tweet

Alle 16.09, a conclusione di una riunione che non va neppure troppo per le lunghe, De Laurentiis pubblica il consueto tweet: “Bentornato Walter”. Contemporaneamente la società affida al sito ufficiale uno stringato comunicato di commiato a Rudi Garcia: «La SSC Napoli ha deciso di revocare l'incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Rudi Garcia. A lui e al suo staff il ringraziamento per la collaborazione resa fino a oggi».

Dopo Cagliari

Mazzarri - fermo da un anno dopo la stagione 2021/22 al Cagliari conclusa con l'esonero a poche settimane da quella che poi fu la retrocessione in B - sarà oggi a Castel Volturno per dirigere il primo allenamento di ciò che resta della squadra, visto che sono undici i calciatori convocati nelle rispettive Nazionali che si metteranno a disposizione del nuovo allenatore soltanto a partire dalla prossima settimana. Con il licenziamento di Garcia e il ritorno di Mazzarri si conclude una fase molto delicata per la società partenopea, trovatasi in piena crisi dopo i deludenti risultati degli ultimi tempi, culminati domenica scorsa con la sconfitta interna ad opera dell'Empoli. Ironia della sorte l'ultima panchina di Mazzarri in serie A (era il 30 aprile 2022) fu alla guida del Cagliari contro il Verona all'epoca allenato da quel Tudor che fino a ieri sera sembrava a un passo dalla panchina dei campioni d'Italia. Finì 2-1 per il Verona e Mazzarri due giorni dopo lasciò la panchina rossoblù.

