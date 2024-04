Maylis Besserie a Sassari e Cagliari 

Scrive di vita e di morte, Maylis Besserie, nei due romanzi “L’ultimo atto del signor Beckett” e “I dispersi amori” – editi in Italia da Voland – che presenterà a Sassari e Cagliari per il Festival itinerante Éntula. Il primo appuntamento è alla Fondazione di Sardegna di Sassari (via carlo Alberto 7), domani, alle 18, con Lorena Piras. Il secondo alla Fondazione di Sardegna di Cagliari (in via San Salvatore da Horta 2) , mercoledì, alle 18.30, con Claudia Cao.

“L’ultimo atto del signor Beckett” – vincitore del Premio Goncourt 2020 Opera Prima e tradotto in tutto il mondo – ripercorre gli ultimi mesi di vita di Samuel Beckett, il drammaturgo e scrittore irlandese Premio Nobel per la Letteratura nel 1969. Protagonista de “I dispersi amori” è un altro irlandese, il poeta e scrittore William Butler Yeats, attorno ai cui resti aleggia ancora oggi un mistero.

Nata nel 1982 a Bordeaux, Maylis Besserie è una scrittrice e produttrice radiofonica francese. I diritti dell’”Ultimo atto del signor Beckett” – suo romanzo d’esordio, vincitore del Premio Goncourt 2020 opera prima – sono stati venduti in Cina, Giappone, Inghilterra, Spagna, Portogallo, Turchia, Grecia, Serbia.

