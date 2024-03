“May December” La prof che amò il suo studente Nessun giudizio, nessuna morale  

Il duetto di fuoriclasse composto da Julianne Moore e Natalie Portman lascia il segno in “May December”, pellicola diretta da Todd Haynes che, attraverso un punto di vista acuto ed inusuale, s’ispira liberamente alle vicende di Mary Kay Letourneau per osservare gli aspetti controversi di un legame proibito.

La star internazionale Elizabeth Berry vuole realizzare un film sulla storia vera di Gracie Atherton, condannata per aver avuto rapporti col tredicenne Joe Yoo e sposatasi anni dopo insieme al giovane. Per preparasi al ruolo viene ospitata nella loro casa, effettuando dei sopralluoghi e approfondendo le esperienze personali degli interessati. Ma più la convivenza si fa stretta, più emergono le criticità di una relazione in cui si celano troppi aspetti oscuri. Nel frattempo, la scoperta di un’affinità particolare tra Joe ed Elizabeth andrà a pesare ancor di più sulle scelte compiute in passato. L’osservazione quasi investigativa della protagonista agisce a stretto giro con l’andamento lento della cinepresa: dal suo oggetto di studio emergono man mano gli aspetti psicologici dietro la natura atipica dello sposalizio, oltre alle varie ripercussioni nei confronti delle persone coinvolte. Su queste basi, il film lascia che siano soprattutto i dialoghi ad esprimere l’urgenza dei suoi contenuti; emerge così in tutta la sua forza l’interpretazione della Moore, unica nel conferire al suo personaggio uno stato emotivo di estrema complessità. Il risultato, in questo modo, convince nel saper unire inchiesta, intrigo e analisi delle connessioni umane ponendosi alla giusta distanza dal pericolo di un giudizio perentorio (g.s.).