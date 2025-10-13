VaiOnline
L’operazione.
14 ottobre 2025 alle 00:11

Maxisequestro a Roma di 200 chili di cocaina 

Roma. Duecento chili di cocaina, che avrebbero portato nelle casse della criminalità organizzata circa 16 milioni di euro, sono stati sequestrati nella Capitale a un 23enne di origine albanese. Il giovane è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, e portato nel carcere di Rebibbia.

La droga suddivisa in 191 panetti, pari a circa 8mila dosi, è stata scoperta nella sua abitazione alla Borghesiana, periferia nord di Roma: l’appartamento era una vera e proprio centrale logistica per lo stoccaggio, assieme a una pistola, munizioni e denaro contante per circa 30mila euro. La scoperta della cocaina in panetti è avvenuta dopo che i carabinieri hanno fermato per un controllo il giovane 23enne, insospettiti dal suo atteggiamento.

In uno zaino gli hanno trovato un'importante somma di denaro contante, non giustificabile, in quanto, da accertamenti, il ragazzo è risultato essere disoccupato. Di qui la decisione di procedere alla perquisizione dell’abitazione. Secondo i carabinieri lo stupefacente, contrassegnato da un marchio per ogni tipologia, era destinato a inondare le piazze di Roma e il ricavato a finanziare ulteriori attività illecite dei gruppi criminali. Il pusher utilizzava un'auto dotata di un doppio fondo, che si apriva con una ingegnosa combinazione di tasti e l'utilizzo di chiavi.

