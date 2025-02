Maxirapina alla poetessa 

ROMA. Prima la truffa con il trucco del finto incidente stradale, poi le minacce e la rapina. Colpo da tre milioni di euro in pieno centro storico, vittima Gemma Bracco, poetessa 80enne vincitrice di diversi premi e moglie dell’ex ministro Paolo Baratta. La polizia ha arrestato un 35enne napoletano. Il 4 ottobre un finto avvocato telefonò a Bracco e le disse che la figlia a Venezia aveva investito una donna, ricoverata in gravi condizioni. A quel punto un finto maresciallo la indusse a versare subito 6.500 euro per evitare conseguenze peggiori alla figlia. Poi altri complici le si presentarono a casa e incassarono dei lingotti d’oro per poi avanzare altre pretese, stavolta minacciando la poetessa di «spezzarla in due» e saccheggiando l’appartamento. Solo a quel punto la vittima riuscì a dare l’allarme. L’arrestato è stato incastrato dai video delle telecamere e di tabulati del cellulare.

RIPRODUZIONE RISERVATA