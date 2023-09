Maxi Yacht Rolex Cup, spettacolo e imprevisti  

Alla Maxi Yacht Rolex Cup di Porto Cervo, due imbarcazioni non hanno potuto partecipare alle regate del secondo giorno a causa di un incidente occorso il giorno prima: Re/Max One 2 di Dario Castiglia è finita su una secca al largo dell'isola di Santo Stefano, e Yoru, di Luigi Sala, navigando molto vicina alla barca in secca, è stata coinvolta nell’incidente. Grande spavento, conseguenze lievi per le persone (ne riferiamo in cronaca), ma gravi danni ai due scafi coinvolti. Con due barche in meno, le regate del secondo giorno hanno comunque offerto, grazie a un perfetto grecale, uno spettacolo incredibile. Nelle cinque categorie in gara, comandano Leopard 3, Proteus, Spirit of Lorina, Moat e Allegra.

Giovanili singoli

A Marina di Ravenna i campionati italiani per singoli bottino magro per i velisti sardi. Nelle sette categorie presenti, podio solo per Vittoria Maria Grosso del Windsurfing Club Cagliari, che conclude al secondo posto tra i Techno Under13 femminile. Sempre nei Techno buone le prestazioni del giovanissimo Luca Versace, settimo tra gli Under 13 e Pierluigi Caproni, quinto grado gli Under 15 degli IQFoil Juinor. Ancora in preda ai postumi della brutta influenza che lo ha colpito la settimana scorsa, ha dovuto dare forfait Freddy Pilloni. Grande performance di Nicolò Cassitta, quinto tra gli Ilca6.

RIPRODUZIONE RISERVATA