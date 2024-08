Maxi Yacht, anche un mondiale 

PORTO CERVO. Il primo Rolex IMA Maxi 1 World Championship sarà la ciliegina sulla torta della Maxi Yacht Rolex Cup, in programma a settembre (8 al 14) a Porto Cervo con la firma dello Yacht Club Costa Smeralda. Organizzato assieme alla International Maxi Association sarà riservato ai Maxi più performanti, identificati da un coefficiente di correzione del tempo. Dieci gli yacht con le caratteristiche per competere per il nuovo titolo mondiale. Un modo per celebrare i 40 anni di collaboraztione tra lo YCCSmeralda e lo storico marchio, iniziata nel 1984 con la Rolex Swan Cup, per proseguire l'anno successivo con la Maxi Yacht Rolex Cup e successivamente con tante altre regate di alto profilo internazionale.

