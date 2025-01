Maxi yacht al Brin nel 2026 

Il porto per maxi yacht del molo Brin sarà pronto ad ospitare i giganti (di lusso) del mare dalla stagione turistica del 2026. Archiviati i fasti del concertone di Capodanno, ieri mattina l’Autorità portuale del mare di Sardegna ha ufficialmente consegnato le aree demaniali alla Quay royal, società che fa capo alla Marina di Olbia, che se l’era aggiudicate per realizzare il nuovo approdo turistico. L’atto conclusivo ieri mattina alla presenza del presidente Massimo Deiana, del segretario generale Natale Ditel e dell’amministratore unico di Quay Royal, Gian Pietro Sirca.

Ora è tutto pronto per l’avvio dei lavori che in un anno e mezzo dovrebbero essere conclusi con la realizzazione del primo porto per maxi e giga yacht in un centro urbano della Sardegna. Un’offerta che è complementare a quella della Marina nell’ansa sud del golfo e che mira al target degli yacht fino a 150 metri di lunghezza.

Il molo

L’area si estende per oltre 41 mila metri quadri tra aree a terra e specchi acquei. I posti disponibili saranno 17 di lunghezza variabile. Il banchinamento sarà riqualificato con pavimentazione in granito, nuove bitte per l’ormeggio, nicchie per gli impianti di fornitura idrica ed elettrica alle imbarcazioni, calpestio in legno esotico. L’ex distributore di carburanti, ospiterà un impianto per la raccolta delle acque di sentina e degli olii esausti.

Le vecchie Officine Mameli, edificio da 800 metri, ospiteranno gli uffici direzionali, i locali tecnici e di servizio per il personale. Tutta l’area in concessione, delimitata da dissuasori e controllata da servizio di guardiania, una volta ultimati i lavori sarà libera per l’accesso pedonale con apposite aree di svago fronte mare.

Il mercato

Pier Luigi Ticca, direttore commerciale della Marina di Olbia, è in partenza per la fiera nautica di Dusseldorf. «Il Brin ci consentirà di ampliare l’offerta sul mercato dei maxi yacht che è in continua espansione, nell’estate scorsa la richiesta è aumentata, abbiamo ospitato alla Marina grandi imbarcazioni ma nel nuovo porto si potrà arrivare fino a 150 metri. E inoltre avere il cuore della città alle spalle è sicuramente un valore aggiunto». Per il presidente dell’Asdp del Mare di Sardegna Massimo Deiana si tratta di «un’opera di radicale riqualificazione che darà ulteriore impulso alla già florida economia della cantieristica nautica locale e all’intero indotto. Ma, soprattutto, la rivalorizzazione di un’area, quella del porto storico, così strettamente connessa al centro urbano, alla quale questa Autorità di Sistema Portuale, con l’approvazione di due adeguamenti tecnico funzionali al Piano regolatore, ha restituito la sua giusta e naturale vocazione turistico ricreativa».

Vocazione che riguarderà anche l’adiacente molo Bosazza anch’esso destinato alla nautica da diporto.

