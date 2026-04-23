Maxi truffa, broker condannato 

Dietro la facciata di consulenze assicurative e contatti apparentemente affidabili, avrebbe costruito un sistema di raggiri. Per questo, il gup del Tribunale di Nuoro, Alessandra Ponti, ha condannato col giudizio abbreviato a cinque anni e quattro mesi di reclusione Alessandro Di Capua, 39 anni, ex agente finanziario nuorese, riconosciuto colpevole di truffa aggravata, estorsione e sostituzione di persona e mancata iscrizione al registro degli intermediari assicurativi. L’uomo avrebbe proposto polizze assicurative che non risultavano mai attivate presso le compagnie. Le somme versate - in alcuni casi anche rateizzate - non sarebbero mai state destinate ai contratti, ma intascate dal finto broker.

Il doppio schema

Il quadro contestato dall’accusa, sostenuta dal pubblico ministero Sandra Maria Benedetta Picicuto, non si sarebbe limitato al solo ambito assicurativo ma a finte telefonate istituzionali. In diversi episodi, Di Capua avrebbe contattato le vittime fingendosi comandante della Guardia di finanza, viceprefetto o funzionario dell’Agenzia delle Entrate. Le telefonate, servivano a creare pressione psicologica sulle vittime. Il meccanismo era sempre simile. Alle sue vittime parlava di presunte irregolarità fiscali, controlli imminenti o posizioni da “regolarizzare subito” dietro pagamento immediato di somme di denaro. In alcuni casi, i pagamenti sarebbero stati richiesti con urgenza tramite l’intermediario Di Capua, per evitare conseguenze amministrative o penali. Diverse le querele ritirate ma il danno stimato dalla Guardia di finanza si aggira intorno ai 100mila euro.

L’albo, gli arresti e la fuga

Di Capua non risultava iscritto nemmeno al Registro unico degli intermediari assicurativi. Ieri a rappresentare le parti civili, gli avvocati Giuseppe Masia, Gonaria Manca e Bastianella Buffoni. La difesa, affidata all’avvocata Monica Murru, ha invece delineato un profilo diverso: fino al 2021 Di Capua avrebbe gestito un portafoglio clienti solido e consolidato, poi progressivamente crollato tra il 2022 e il 2023, in concomitanza con una crisi e difficoltà personali e psicologiche. La ricostruzione cambierebbe il contesto in cui sono maturate le scelte dell’imputato, che contesta la sussistenza dell’estorsione. L’avvocata ha già annunciato ricorso in appello.

RIPRODUZIONE RISERVATA