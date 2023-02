Maxi-truffa, al processo 450 presunte vittime 

Un esercito di 450 presunti truffati si è presentato ieri mattina davanti al collegio della Seconda sezione penale, chiedendo di potersi costituire in giudizio contro i quattro imputati che avrebbero messo in piedi negli anni un gigantesco raggiro, attirando investitori con promesse di interessi ultra-vantaggiosi.

Il processo

I reati contestati dalla sostituta procuratrice Diana Lecca vanno dall’associazione a delinquere alla truffa ai danni di centinaia di finanziatori. Ma già ieri, prima che iniziasse l’udienza, circolava la voce che in Procura sia approdato un secondo fascicolo, assegnato alla pm Nicoletta Mari, con le querele di altre decine di investitori che hanno presentato denuncia quando l’indagine era già chiusa. La presunta mente della truffa – secondo la pm Lecca – sarebbe dunque il broker sinnaese Roberto Diomedi, assistito dagli altri imputati Erika Lecca e Gianni Da Ros (entrambi di San Vero Milis) e Valentina Deidda, di Villacidro, tutti difesi dagli avvocati Antonello Garau e Luciano Cau. Già stralciati perché hanno patteggiato i fratelli del broker: Barbara e Fabrizio Diomedi, con gli avvocati Pier Andrea Setzu e Dario Musino, hanno concordato con pm e giudice una pena di 20 mesi di reclusione.

Le parti civili

Oltre ai reati di associazione a delinquere finalizzata alla truffa vengono contestati, a vario titolo, anche l’appropriazione indebita, l’auto-riciclaggio e la violazione delle norme che regolano l’intermediazione finanziaria. Ma rispetto alla richiesta di giudizio immediato, quando si erano presentate una settantina di parti offese indicate dalla Procura, ieri mattina l’esercito delle presunte vittime è cresciuto enormemente con quasi 450 persone che hanno chiesto di costituirsi parte civile. In buona parte sono rappresentate dall’avvocato Alberto Filippini, mentre alcuni si sono difesi dal legale Gianfranco Trullu. Il collegio, presieduto dal giudice Simone Nespoli, ha così deciso di fissare una udienza pomeridiana il prossimo 21 marzo, per valutare le eccezioni delle difese che hanno chiesto di verificare il danno patito da ciascuna delle persone che chiedono di partecipare al processo.