Maxi trasloco degli ambulatori Asl 

Addio all’Ex Inam. Da ieri l’Asl di Nuoro ha avviato il trasferimento di tutti i servizi della specialistica ambulatoriale, attualmente operativi presso il Poliambulatorio dell’edificio ex Inam in via Manzoni nel vecchio ospedale, verso via Demurtas e via Brigata Sassari, che diventerà la Casa della Salute. Un trasloco che si dovrebbe concludere in due settimane.

Già operativi

Nella struttura del vecchio San Francesco sorge la nuova Casa di Comunità – Cdc di Nuoro. I primi servizi trasferiti e già pienamente operativi sono gli ambulatori di Cardiologia, il servizio Adi (l’assistenza domiciliare integrata) e alcuni degli sportelli del Cup. In due settimane l’Asl 3 conta di completare il trasferimento di tutti i servizi di specialistica ambulatoriale, attualmente operativi presso il Poliambulatorio dell’edificio ex Inam

Nuovo consultorio

Ma i servizi ambulatoriali non saranno gli unici ad avere una nuova, più moderna e confortevole casa. In via Demurtas si trasferirà, dall’attuale sede di via Lamarmora, anche il Consultorio familiare. Oltre a questi servizi la nuova struttura ospiterà i servizi amministrativi del Distretto Socio-sanitario di Nuoro, e in futuro, con modalità ancora da definire, troveranno spazio i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta. La Casa di Comunità permette così il potenziamento e la riorganizzazione dell’offerta socio-sanitaria territoriale, in termini di miglioramento della accessibilità ai vari servizi e della qualità complessiva.

Terzo settore

Per l’Asl, di particolare rilevanza nel nuovo assetto organizzativo territoriale «sarà il supporto degli enti del terzo settore, il cui coinvolgimento – spiega l’azienda sanitaria barbaricina - è stato avviato tramite un progetto sperimentale di co-progettazione tra la Direzione strategica aziendale e associazioni di volontariato attraverso momenti di costante confronto e pianificazione».

Palazzo storico

La struttura del vecchio ospedale, inaugurata nel 1904 e sostanzialmente completata negli anni Cinquanta del Novecento, viene dunque riconsegnata alla città e al territorio, dopo un lungo percorso di restauro filologico attraverso il vecchio Project financing. Soddisfazione per il traguardo da parte della direttrice della Casa di Comunità, Gianfranca Piredda: «Il vecchio ospedale San Francesco non è più soltanto un luogo evocativo della storia e della memoria, – sottolinea la Piredda – ma diventa la nuova porta di accesso della sanità territoriale, nella prospettiva di un definitivo decollo anche della medicina di prossimità, già in fase di realizzazione, visto che proprio la Casa di Comunità di via Demurtas ospita da alcuni mesi le sale di monitoraggio per tele-assistenza e telemedicina, nuovo modello di medicina a distanza».

Futuro della sanità

Mostra soddisfazione per un traguardo che segna un nuovo punto di partenza per tutta la sanità nuorese il direttore generale dell’Asl 3, Paolo Cannas: «ridiamo alla comunità uno stabile stupendo, una sorta di museo storico che avrà nella pelle sia la storia della città che il futuro con tecnologie moderne e all’avanguardia. In questi giorni stiamo spostando i primi ambulatori, ma contiamo entro le prossime due settimane di completare i trasferimenti. In questa fase potrà verificarsi qualche disguido dovuto alla complessità delle operazioni di trasferimento, assicurando comunque il nostro impegno per consegnare un servizio all’avanguardia e a disposizione della comunità»

