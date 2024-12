Maxi tamponamento tra otto auto Diversi i feriti, traffico paralizzato 

Otto auto danneggiate, alcuni feriti per fortuna non gravi e traffico paralizzato per diverse ore. Questo il bilancio dell’incidente, l’ennesimo, di ieri pomeriggio, prima delle 14, sull’Asse mediano poco prima dell’uscita per viale Marconi in direzione Poetto. Il maxi tamponamento è avvenuto nella corsia di sorpasso creando enormi problemi alla viabilità: le operazioni di rimozione delle auto sono state lunghe e impegnative e questo ha fatto formare una lunga fila soprattutto perché molti erano diretti all’Unipol Domus per la partita della 15 tra Cagliari e Atalanta.

La ricostruzione

I rilievi sono stati svolti dagli agenti della Polizia Stradale mentre il personale della Municipale si è occupato della viabilità, cercando di ridurre i disagi. Ancora da chiarire le cause e le responsabilità. Da una prima ricostruzione, una Ford bianca ha dovuto frenare o rallentare, mentre era in sorpasso. Questo ha fatto nascere i tamponamenti a catena: alla fine sono state otto le auto coinvolte nell’incidente che ha causato gravi danni a tutte le vetture. Sul posto le ambulanze del 118 per i soccorsi alle persone rimaste ferite: nessuna avrebbe riportato lesioni particolarmente gravi. Alcune sono state accompagnate per accertamenti in ospedale.

Il traffico

Con una corsia bloccata dalle vetture danneggiate, la viabilità ha subito fortissimi rallentamenti. Ancora una volta l’Asse mediano, nel tratto prima dello svincolo per Genneruxi, si conferma pericoloso: tantissimi gli incidenti dovuti a distrazione e alle manovre effettuate dagli automobilisti con una mole di traffico sempre più crescente, in particolare dopo la decisione di istituire il senso unico in viale Marconi. (m. v.)

