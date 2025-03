Maxi tamponamento sulla 554 tra sei auto 

Duplice incidente stradale nella serata di ieri in territorio di Selargius. Il più grave sullla 554 dove è andato in scena un maxi tamponamento all’altezza dello store Minimax. Nello scontro sono rimasti coinvolti sei veicoli. Diversi i feriti, tutti per fortuna non gravi. Immediata la mobilitazione con l’arrivo delle ambulanze e dei carabinieri. Alcune delle persone coinvolte sono state accompagnate in ospedale dove sono state trattenute in osservazione. Pesanti le ripercussioni per il traffico con lunghe code.

Scontro sempre in serata anche all’incrocio di “Is pontis paris”, tra Quartu, Quartucciu, Selargius e viale Marconi. Due le auto coinvolte con uno degli automobilisti che ha riportato contusioni varie. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Anche in questo caso il traffico è andato subito in tilt. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia locale che ha effettuato i rilievi di legge.

RIPRODUZIONE RISERVATA