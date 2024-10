Maxi tamponamento sul ponte Tirso,  8 feriti e traffico in tilt 

Una brusca e improvvisa frenata ha innescato un tamponamento a catena in cui sono rimasti coinvolte quattro auto. L’incidente è accaduto nella tarda serata di lunedì sul nuovo ponte Tirso: otto persone sono rimaste ferite, fra loro anche tre bambini. Le condizioni non sarebbero gravi.

Secondo una prima ricostruzione, sembra che sul ponte ci fosse una persona in stato confusionale che camminava incurante delle auto in transito. E proprio per evitare di travolgere quest’uomo, un’auto ha frenato improvvisamente quando se lo è ritrovato davanti. Inevitabile la carambola che alla fine ha coinvolto quattro veicoli. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi, sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 che hanno trasferito i feriti al pronto soccorso del San Martino per ulteriori cure e accertamenti. Nel frattempo la circolazione è rimasta bloccata, lunghe code di auto mentre gli agenti della polizia stradale hanno effettuato i rilievi e cercato di ricostruire la dinamica dell’incidente. Il traffico è poi ripreso regolarmente dopo qualche ora; l’uomo che camminava sul ponte è stato poi rintracciato e accompagnato al pronto soccorso.

