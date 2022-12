Maxi tamponamento con 4 feriti 

L’incidente si è verificato alle 16 sulla direzione di marcia per Muravera. Dopo un tragitto di quasi sei chilometri, ecco la galleria. Nelle vicinanze del tunnel di Is Canaleddus c’è un semaforo, per consentire il traffico alternato all’interno della galleria dove sono in corso dei lavori. Una delle auto si è fermata e le altre quattro che la seguivano sono finite una contro l’altra. I conducenti evidentemente, non sono riusciti a frenare in tempo e il tamponamento è stato inevitabile. Per ora però si tratta solo di una delle ipotesi: la Polstrada in serata stava ancora cercando di ricostruire l’esatta dinamica e le eventuali responsabilità.

Lo scontro è avvenuto nel pomeriggio al chilometro 5,9 della Statale in territorio di Quartu, all’altezza di “Is Canaleddus”. Uno dei feriti è un 30enne di Monserrato, Marco Giambroni. Gli altri sono tutti appartenenti a una famiglia tunisina: un uomo, sua sorella e la figlia di 11 anni. Distrutte le auto. La strada è stata chiusa per due ore, col traffico deviato su strade secondarie. Pesanti comunque i disagi. Sul posto, la Polstrada di Cagliari, una Volante del Commissariato di Quartu, l’elisoccorso che è atterrato sulla strada per portare in ospedale il ferito più grave. Mobilitati anche i Vigili del fuoco e alcune ambulanze del 118. Solo a tarda sera, dopo la rimozione dei mezzi danneggiati, il traffico sulla nuova Orientale, ha ripreso a scorrere regolarmente.

È di quattro feriti, di cui uno grave, il bilancio del maxi tamponamento avvenuto ieri sulla 125 Var di fronte ad un semaforo piazzato per lavori in corso all’ingresso di una galleria. Uno dei feriti è stato trasportato in ospedale in codice rosso con l’elisoccorso. Le sue condizioni in serata sarebbero migliorate.

È di quattro feriti, di cui uno grave, il bilancio del maxi tamponamento avvenuto ieri sulla 125 Var di fronte ad un semaforo piazzato per lavori in corso all’ingresso di una galleria. Uno dei feriti è stato trasportato in ospedale in codice rosso con l’elisoccorso. Le sue condizioni in serata sarebbero migliorate.

Terribile schianto

Lo scontro è avvenuto nel pomeriggio al chilometro 5,9 della Statale in territorio di Quartu, all’altezza di “Is Canaleddus”. Uno dei feriti è un 30enne di Monserrato, Marco Giambroni. Gli altri sono tutti appartenenti a una famiglia tunisina: un uomo, sua sorella e la figlia di 11 anni. Distrutte le auto. La strada è stata chiusa per due ore, col traffico deviato su strade secondarie. Pesanti comunque i disagi. Sul posto, la Polstrada di Cagliari, una Volante del Commissariato di Quartu, l’elisoccorso che è atterrato sulla strada per portare in ospedale il ferito più grave. Mobilitati anche i Vigili del fuoco e alcune ambulanze del 118. Solo a tarda sera, dopo la rimozione dei mezzi danneggiati, il traffico sulla nuova Orientale, ha ripreso a scorrere regolarmente.

La dinamica

L’incidente si è verificato alle 16 sulla direzione di marcia per Muravera. Dopo un tragitto di quasi sei chilometri, ecco la galleria. Nelle vicinanze del tunnel di Is Canaleddus c’è un semaforo, per consentire il traffico alternato all’interno della galleria dove sono in corso dei lavori. Una delle auto si è fermata e le altre quattro che la seguivano sono finite una contro l’altra. I conducenti evidentemente, non sono riusciti a frenare in tempo e il tamponamento è stato inevitabile. Per ora però si tratta solo di una delle ipotesi: la Polstrada in serata stava ancora cercando di ricostruire l’esatta dinamica e le eventuali responsabilità.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti con telefonate a polizia, carabinieri, Vigili del fuoco e 118. Immediato l’arrivo dei soccorritori con la deviazione del traffico, bloccato nel tratto dal chilometro zero al sesto. Una pattuglia di agenti è arrivata dal Commissariato di Quartu. Con loro, la Polstrada mobilitata dalla centrale operativa di Cagliari. Immediato anche l’arrivo dei sanitari del 118 con tre ambulanze.

L’elicottero

Si è subito deciso di far intervenire anche l’elisoccorso atterrato pochi minuti dopo sull’asfalto sotto gli occhi degli agenti del Commissariato di Quartu che vigilavano sul traffico. Uno solo dei feriti è stato accompagnato a bordo del velivolo al Brotzu. Gli altri sono stati invece soccorsi e accompagnati al Santissima Trinità e al Policlinico di Monserrato per gli accertamenti che sono andati avanti sino a tarda sera. Tre dei feriti sono arrivati in ospedale in codice giallo. Solo il quarto, quello trasportato in elicottero, è stato invece ricoverato in codice rosso ma le sue condizioni sarebbero apparse meno preoccupanti di quanto si temeva. Ora è ricoverato in osservazione. Gli altri invece se la caveranno con pochi giorni di cure.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata