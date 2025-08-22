Maxi tamponamento: cinque feriti 

Sull’asfalto dell’Orientale è rimasto impresso un lungo segno di frenata. A conferma dell’intensità della velocità con cui la Fiat Panda stava sopraggiungendo alla nuova rotonda alle porte di Tortolì. Quando il conducente, un turista residente nel Cagliaritano, si è accorto che le auto che lo precedevano stavano rallentando in vista dello svincolo era ormai troppo tardi. Inevitabile il tamponamento a catena. Il bilancio dell’incidente è stato di cinque persone ferite (sei quelle coinvolte) e trasportate, in codice giallo, al Pronto soccorso di Lanusei. Le loro condizioni sono rassicuranti. L’evento di ieri pomeriggio ha confermato che quel tratto di strada, sorvegliato speciale dalla polizia stradale di Lanusei, resta insidioso, sebbene l’Anas abbia installato la segnaletica verticale adeguata e i rallentatori a effetto acustico sull’asfalto.

L’incidente

Erano le 15.20 di ieri e a quell’ora il traffico non era intenso. Secondo la prima ricostruzione, apparsa subito chiara agli agenti della polizia stradale coordinati dall’ispettore Fausto Loddo, la Panda bianca, che viaggiava in direzione Tortolì, è piombata a velocità sostenuta su una Fiat Punto nera (al volante c’era un ragazzo di origini straniere residente in Ogliastra), in fase di rallentamento, che a sua volta ha tamponato una vecchia Volkswagen Golf grigia condotta da un uomo del Cagliaritano rimasto illeso. La Punto è stata sbalzata sulla corsia opposta, raggiunta dalla stessa Panda che poi è schizzata anche sulla Golf, che dunque ha incassato un doppio impatto. Una carambola impazzita. La viabilità è andata in tilt e il traffico deviato sul vecchio tracciato della Statale, lato Istituto Agrario. I soccorsi sanitari sono stati gestiti dalla centrale del 118 di Sassari che ha inviato tre ambulanze: medicalizzata della Croce verde di Tortolì, Le Grazie e Avl Lanusei. Per liberare le carreggiate invase dalle auto (distrutta la Panda, danni ingenti per le altre) e da brandelli di lamiera sono intervenuti i vigili del fuoco di Tortolì.

L’attesa

L’incidente di ieri è accaduto alla luce del sole. Ma alla nuova rotonda resta un dilemma da risolvere: non c’è l’impianto di illuminazione per metterla in totale sicurezza, così come prevede la normativa. A inizio anno dall’Anas, titolare della Nuova 125 Var, hanno rassicurato l’utenza spiegando che è stato predisposto il progetto dell’impianto, con imminente avvio della procedura di affidamento dei lavori. Ma della luce non c’è ancora traccia.



