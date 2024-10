Maxi stanziamento per i treni in tutta Italia All’Isola solo briciole 

Sette milioni di euro per interventi di «manutenzione e potenziamento» della rete ferroviaria della Sardegna, e per una terra dove i tempi di percorrenza sono quelli delle antiche littorine, sembrano più che altro briciole. È la quota assegnata all’Isola da Rfi, Rete Ferroviaria Italiana, che ha indetto una gara «da circa 1,3 miliardi di euro», recita il comunicato, «per l’esecuzione di un programma di interventi di manutenzione sistematica dell’armamento ferroviario su tutto il territorio nazionale, di cui», appunto, «circa 7 milioni destinati a interventi sulla rete ferroviaria della Sardegna». Interventi, «diffusi su tutto il territorio regionale» che «consisteranno nel rinnovo di binari, traverse e massicciate oltre alla sostituzione degli scambi».

Il tracciato antico

«Un contributo irrisorio», avverte Arnaldo Boeddu, segretario regionale della Filt Cgil. «In Sardegna si sta migliorando la tecnologia e aumentando la sicurezza della rete, ma se non risolviamo il problema delle varianti, come quelle di Campomela e di Chilivani, non riduciamo i tempi di percorrenza». Questo è il nodo vero. Qui, «si stanno investendo risorse, tra l’altro risibili rispetto a quelle assegnate ad altre regioni, e non chiediamo l’alta velocità, ma semplicemente una velocità commerciale, cioè una velocizzazione della rete che sia degna di un Paese moderno. Perché, se è vero che i treni sono più confortevoli e dotati di wifi, i tempi di percorrenza da un capo all’altro della regione sono gli stessi di cinquant’anni fa e il tracciato è quello della fine del 1800».

I Pendolini frenati

Oggi si viaggia sui Pendolini, Blues e Swing, ma per arrivare da Cagliari a Sassari (velocità media 80 chilometri all’ora) servono ancora poco meno di tre ore; ben quattro se si vuole andare a Olbia. Per non parlare della tratta Macomer-Nuoro, 57 chilometri a una velocità media di 40 all’ora: un viaggio di un’ora e ventidue minuti. Tempi che, rispetto a quelli di un’auto, non sono per nulla competitivi. «E mai lo saranno se non si lavora sulle varianti di tracciato», puntualizza Arnaldo Boeddu. «Se, per fare solo un esempio, non addolciamo le curve, i treni non potranno essere autorizzati al pendolamento. E così ce li ritroviamo come treni normali, in pratica delle Ferrari che vanno come un’utilitaria perché le strade non sono asfaltate e sono piene di fossi». C’è la necessità, conclude, «che si investa di più in Sardegna».

«Soldi del Pnrr»

Non è dello stesso avviso Alessandro Russu, sindacalista della Cisl con delega al trasporto locale e Rfi. «Si tratta di fondi del Pnrr già stanziati con un accordo quadro Stato-Regione. Il punto», sottolinea, «è che in Sardegna non abbiamo l’alta velocità, che si accaparra la gran parte dei finanziamenti in capo a Rfi, per cui si riesce a fare solo interventi di un certo tipo, comunque molto importanti perché stiamo parlando di un tratto di elettrificazione, e di mettere in piedi un sistema di sicurezza moderno che serve per stabilire dove si trova il treno in ogni momento della tratta». Rfi, dice Russu, «fa un lavoro importante che però è limitato dall’infrastruttura e quindi direttamente proporzionale a quanto esiste, un binario unico su tre quarti della tratta». Come dire, di più non si può pretendere.

Gli investimenti

Intanto, Rete Ferroviaria Italiana chiude il comunicato spiegando che, «a livello nazionale è di circa 9 miliardi di euro il valore economico degli investimenti per il 2024, mentre ammonta a 3,5 miliardi di euro l’investimento medio annuo destinato a interventi di manutenzione sulla propria rete».

RIPRODUZIONE RISERVATA