Maxi squalifiche per botte, insulti, minacce  

Insulti all’arbitro, botte tra giocatori, improperi dagli spalti, addirittura epiteti di stampo razzista a un calciatore dell’altra squadra. Cronaca di una giornata di ordinaria violenza sui campi dell’Isola lo scorso 23 dicembre. Abitudini che stanno diventando consolidate e spiegano bene il grido d’allarme lanciato ieri sull’Unione Sarda da Alberto Carta, vice presidente del Comitato Regionale della Figc: «Mi vergogno: noi adulti dobbiamo dare l’esempio per cambiare cultura». Cosa è accaduto? Di tutto. Il dirigente parlava in particolare della scazzottata cui aveva assistito nel match tra Fermassenti e Isili, Prima categoria; ma a leggere i provvedimenti del Giudice sportivo si scopre che sono accadute molte altre cose.

Partiamo dall’Eccellenza. Per decisione del presidente Gianni Cadoni e del segretario Antonello Madau è stato inibito sino al 27 aprile Tonio Mura, dirigente della Tharros, perché nel match contro l’Iglesias perso 3-0 al Monteponi sarebbe entrato in campo rivolgendosi all’arbitro prima e al guardalinee poi con «ingiurie e minacce da distanza ravvicinata, mimando anche il gesto di sputare nei loro confronti». Bloccato, anche una volta uscito dal terreno di gioco avrebbe insistito nel suo comportamento «fino al termine dell’incontro». In un’altra partita, quella tra San Teodoro e Taloro, al termine della gara i giocatori Daniele Molino e Simone Sau (espulsi in precedenza) si accapigliavano tra loro: sono stati squalificati per tre gare.

In Promozione lo spettacolo peggiore è andato in scena a Luogosanto nell’incontro con l’Alghero. Il dirigente dei padroni di casa Pietro Maciocco è stato inibito sino al 30 giugno «per le frasi offensive di tipo discriminatorio» legate a «motivi di razza» ai danni di un calciatore avversario; il suo collega Giuseppe Demuro starà fermo sino al 27 febbraio per aver ingiuriato l’arbitro dopo una decisione contestata, mentre il giocatore di casa Marco Meloni è stato squalificato per sei giornate «per aver colpito con un forte pugno al viso un calciatore della squadra avversaria, che crollava a terra per il forte dolore. Successivamente lo raggiungeva nella zona che conduce agli spogliatoi strattonandolo e tirandogli la maglia». Infine è stato squalificato per quattro partite l’allenatore Michele Pulina della Lanteri per insulti all’arbitro.

In Prima categoria è avvenuto l’episodio di cui ha parlato Carta. Il Giudice sportivo ha inflitto un’ammenda di 75 euro alle società Fermassenti e Isili perché i «suoi tesserati partecipavano a una rissa al termine della gara di fronte agli spogliatoi»; inibito sino al 27 febbraio il dirigente Giovanni Doa dell’Isili «per aver minacciato il direttore di gara»; squalificato per 4 gare i giocatori Roberto Collu della Fermassenti e Roberto Demuro dell’Isili perché «a fine gara ingaggiavano una pesante colluttazione con calciatori avversari durata circa 5 minuti».

Per quanto accaduto altrove lo stesso giorno, sono stati squalificati per sei gare tre tesserati del Cortoghiana: l’allenatore Fabio Piras perché al termine della gara con la Frec cia «insultava» l’arbitro «di fronte alla porta del suo spogliatoio con fare minaccioso, impedendogli di entrare per circa 2 minuti», e i giocatori Riccardo Binozzi e Andrea Bove «per aver rivolto espressioni offensive e ingiuriose al direttore di gara, durante e dopo il termine» della partita, «impedendogli anche di entrare nel proprio spogliatoio per circa 2 minuti». Infine, la squalifica di tre gare a Luca Pisu del Cardedu per aver «scagliato una pallonata sulla testa di un avversario colpendolo». Una bella giornata di sport.

