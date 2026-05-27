Maxi squalifica in arrivo per l’aggressione all’arbitro 

È attesa per oggi la decisione del Giudice Sportivo in merito all’aggressione nei confronti di un arbitro di 16 anni, avvenuta sabato scorso in una partita del Girone F di Terza Categoria che si è giocata a Usini, in provincia di Sassari. E la squalifica, come previsto dal Codice di giustizia sportiva, sarà severissima per il giocatore che – nel corso del match – ha dato uno schiaffo al direttore di gara dopo che quest’ultimo lo aveva espulso per doppio giallo (e, a seguire, lo ha spinto con entrambe le mani prima di essere allontanato dai suoi stessi compagni di squadra).

La sanzione minima, come stabilito dai regolamenti federali, per qualsiasi calciatore che si rende protagonista di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara è 2 anni di squalifica. Ma è certo che la pena sarà di gran lunga superiore. Considerato poi che l’arbitro ha sospeso definitivamente l’incontro subito dopo l’episodio (per proteggere la sua identità, in quanto minorenne, oltre al suo nome non vengono indicate le squadre), ci sarà anche la sconfitta a tavolino e un’ammenda per la società del giocatore che si è reso responsabile del gesto.

La notizia dell’aggressione ha avuto una visibilità anche a livello nazionale. «Ora basta: un’altra pagina di follia sui campi di provincia, non ci stancheremo mai di combattere questa battaglia contro la violenza», la ferma condanna da parte dell’ex arbitro Gianpaolo Calvarese.

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