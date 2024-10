Maxi sgombero nell’ex provveditorato 

Polizia locale, vigili del fuoco e carabinieri mobilitati ieri mattina per far sgomberare l’edificio dell’ex provveditorato agli studi di Elmas. Lo stabile, situato in viale Cagliari a poche centinaia di metri sulla Statale 130, era occupato abusivamente da una cinquantina di persone di nazionalità straniera, alcune dotate di regolare permesso di soggiorno altre, invece, da identificare. Il grande dispiegamento di poliziotti, carabinieri e vigili del fuoco ha fatto sì che le operazioni si svolgessero velocemente e in sicurezza.

L’occupazione

Nell’aprile 2023 si era diffusa la notizia dello spostamento degli occupanti della tendopoli di viale La Plaia di Cagliari all’ex provveditorato di Elmas, di proprietà della Città Metropolitana di Cagliari. Dopo un anno e mezzo la situazione ha preso una svolta solo ieri facendo seguito a un decreto del giudice. Sono una cinquantina le persone, uomini e donne, che hanno dovuto abbandonare lo stabile: di queste 16 indagate sono per occupazione abusiva dell’edificio pubblco. I due minori presenti all’interno del caseggiato sono stati assegnati ai servizi sociali del Comune di Elmas. L’intervento congiunto delle forze dell’ordine, coordinato da prefettura e questura, si è concluso in due ore intervallate da pochi e moderati momenti di tensione tra gli stessi occupanti. Una donna ha urlato qualcosa contro gli agenti impegnati nelle operazioni di sgombero. Ma per il resto non ci sono stati problemi di ordine pubblico. Tra le altre cose alcuni ospiti nel caseggiato dell’ex Provveditorato si erano già allontanati spontaneamente all’arrivo della Polizia locale di Elmas e della Città Metropolitana.

La riqualificazione

L’esecuzione del dissequestro preventivo dell’immobile vedrà la celere restituzione dello stesso alla Città Metropolitana, consentendo all’ente territoriale di procedere con il progetto di riqualificazione già approvato. Già ieri è avvenuto un sopralluogo della ProService, la società che si occupa di servizi manutentivi per conto della Città Metropolitana. Proprio un anno fa vincevano il bando di sistemazione dello stabile e delle aree limitrofe dell’Istituto superiore Duca degli Abruzzi gli architetti Fabiana Ledda e Paolo Russo dello studio Lerua di Sassari. Un progetto complesso, per il quale sono previsti investimenti per sette milioni di euro e che vede come obiettivo principale la trasformazione del margine sud-est del centro abitato di Elmas. I locali dell’ex provveditorato ospiteranno un liceo scientifico sportivo e un convitto per quaranta studenti.

RIPRODUZIONE RISERVATA