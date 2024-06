Maxi sequestro di marijuana a Corti Ois 

Undicimila piante di marijuana e 73 chili di infiorescenze sequestrate dalla Guardia di Finanza a San Giovanni Suergiu: se lavorate e messe sul mercato, secondo gli investigatori, avrebbero potuto fruttare sino a 50 milioni di euro. Il tutto nelle serre di un’azienda che avrebbe dovuto produrre canapa “light” ovvero legalmente commerciabile.

In campagna

Il maxi sequestro è il frutto di un’indagine chiusa alcuni giorni fa dalle Fiamme gialle del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Cagliari e della Compagniadi Iglesias, la cui attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti ha portato alle serre di un’azienda agricola che si trova a Corti Ois nelle campagne di San Giovanni Suergiu, Tutto è cominciato, in realtà, con un controllo amministrativo che avrebbe portato i finanzieri all’azienda agricola nelle campagne di Corti Ois dove un tempo avevano sede le attività di una comunità terapeutica. I militari avevano l’esigenza di effettuare una serie di controlli a seguito di diverse anomalie come, ad esempio, l’assenza di dichiarazioni dei redditi e di rapporti commerciali formali con clienti e fornitori. Ma, al loro arrivo, il tema dell’indagine sarebbe cambiato di colpo perché i militari avrebbero sorpreso il titolare dell’impresa, Fausto Fiorenzo Floris di 58 anni e due lavoratori (i quali non avrebbero un contratto in regola) impegnati nella cura di piante “sospette”. L’ipotesi che si trattasse della cosiddetta “canapa light”, che si può legalmente coltivare e vendere, sarebbe stata smentita dalle analisi di laboratorio: le piante fatte controllare avrebbero, infatti, rivelato che il valore di Thc (principio attivo della marijuana) era pari al 12 per cento ovvero 20 volte superiore al limite consentito dalla normativa che disciplina la coltivazione della cosiddetta “canapa light”.

Il sequestro

Immediatamente è stato disposto il sequestro sia delle piante sia delle infiorescenze. Secondo gli investigatori la quantità di droga potenzialmente ricavabile dalla lavorazione di quanto sequestrato avrebbe portato a un guadagno di oltre 50 milioni di euro. Nella grande serra c’erano cisterne d’acqua, impianti di irrigazione canalizzati per ogni filare e fertilizzanti. Un secondo capannone poco lontano era stato invece allestito per l’essicazione della canapa. Floris è stato dichiarato in arresto (è tutelato dall’avvocato Cesare Rombi) e i due lavoratori irregolari segnalati all’autorità giudiziaria. Oggi si terrà l’udienza di convalida.

RIPRODUZIONE RISERVATA