Maxi sequestro di fuochi d’artificio illegali 

Due box in metallo pieni di fuochi d’artificio conservati senza alcuna misura di sicurezza. Li hanno scoperti, in un terreno dove sono presenti altre strutture usate come depositi di materiali vari, i militari della Guardia di Finanza nelle vicinanze del cimitero di San Michele. Con l’aiuto degli artificieri della Polizia i botti illegali sono stati recuperati e sequestrati: in tutto una tonnellata di prodotti pirotecnici con oltre 180 chili di polvere pirica. Al termine delle indagini degli investigatori delle Fiamme Gialle, sono state denunciate quattro persone accusate di fabbricazione, detenzione, vendita e trasporto di materiale esplodente, nonché per violazioni delle norme di pubblica sicurezza. Si tratta di due cagliaritani e due campani.

Il collegamento

E non è un caso che ci sia un legame tra Cagliari e la Campania. Gli investigatori della Guardia di Finanza, coordinati dalla Procura, sono arrivati ai due box grazie a un’indagine iniziata alcuni mesi fa, con il sequestro di 700 chili di fuochi d’artificio. Un carico proveniente dal Napoletano intercettato in città al suo arrivo nella sede di un corriere: qui i destinatari avrebbero dovuto ritirare i pacchi. I finanzieri, come emerso dai loro accertamenti, hanno verificato il mancato rispetto delle norme sulla sicurezza dei trasporti e delle persone. Gli investigatori della Guardia di Finanza, sospettando l’esistenza di un filone nei traffici tra la Campania e il sud Sardegna, hanno svolto degli accertamenti.

L’area

Dopo aver svolto delle verifiche sui possibili desinatati della spedizione intercettata, si è arrivati a un terreno a due passi dal cimitero di San Michele, usato come deposito e parcheggio. Un’area con tantissimi camion e altri mezzi, ma anche diversi box e casupole utilizzate da parecchie persone. I finanzieri sono risaliti a quelli che potevano essere i depositi di altri fuochi d’artificio ma anche il luogo di preparazione e successiva distribuzione degli artifici da vendere per il periodo di Capodanno. L’operazione è scattata con la collaborazione degli specialisti degli Artificieri della Polizia, vista la potenziale pericolosità dei botti.

L’operazione

I militari hanno individuato i due box con all’interno una tonnellata di scatole con fuochi d’artificio di vario tipo, pronti per essere distribuiti. Materiale ritenuto, dopo i controlli, pericoloso. Un’accensione accidentale avrebbe potuto provocare gravissime conseguenze proprio perché i botti erano, secondo le accuse, prodotti e conservati senza rispettare alcuna norma di sicurezza.

RIPRODUZIONE RISERVATA